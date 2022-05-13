Почему в «богатой» Чехии 40% населения не имеют достойные зарплаты? Социолог о том, на что вам должно хватать

Почти 40 000 крон — «грубая» месячная зарплата в месяц в Праге и 34 000 в остальной части страны. Столько должны зарабатывать люди, чтобы жить достойно в Чехии — подсчитали социологи. Люси Трлифайова, считает, что 40% процентов людей столько не зарабатывают. В Чехии нормой является низкая заработная плата, из-за которой иногда нельзя поехать в недельный отпуск и по родной стране.

Как вы думаете, что такое достойная жизнь?

Мы не говорим, что такое достойная жизнь. Однако мы рассчитали финансовую основу, которую мы называем минимальной достойной заработной платой. Она определяет, сколько человек должен зарабатывать, чтобы достичь того, что общество воспонимает как стандарт. Должно быть достаточно денег, чтобы обеспечить себе жилье, покрыть расходы на еду и одежду, а также иметь деньги на отдых, занятия для детей и сбережения.

Например, сколько денег нужно иметь на «достойное» свободное время?

Сумма, позволяющая взрослому человеку один или два раза в месяц сходить на культурное или общественное мероприятие, например, в кино, на концерт, экскурсию или посидеть в ресторане, заниматься спортом два-три часа в месяц, а также возможность накопить на отдых в Чехии. Для одного ребенка это дополнительно занятия в одном кружке, одна неделя летнего лагеря в год и два раза в течение трех лет поездка на школьную экскурсию или занятие на лыжах.

Если пересчитать прошлогоднюю сумму по инфляции за первые три месяца этого года, то минимальная достойная брутто-зарплата в Праге составляет почти 40 000, в остальной части страны 34 000. Однако 41% людей не имеют таких доходов. Нам стоит начать волноваться?

Это не означает, что почти половина домохозяйств не имеет финансов для покрытия текущих расходов, потому что иногда один из партнеров в домохозяйстве может иметь более высокие доходы, брать больше работы из-за нехватки денег или, например, они имеют собственное жилье без ипотеки. Но даже в этом случае цифра высока.

Этим мы хотим показать, что, когда мы говорим о бедности, мы склонны представлять себе людей, у которых нет таких элементарных вещей, как еда и жилье. Тем не менее, в Чешской Республике есть большая группа людей, которым, несмотря на то, что они работают, очень трудно покрыть расходы, которые наше общество воспринимает как стандарт, такие как отпуск или расходы на стоматолога. Хотя они стараются изо всех сил, им трудно покрыть свои расходы. Это может вызвать чувство разочарования и несправедливости.

Кроме того, эта группа людей, составляющая около 30-40% общества, сейчас очень уязвима перед ростом цен. Это домохозяйства, которым приходится изо всех сил стараться, чтобы оплатить обычные вещи и брать кредит, если их стиральная машина ломается. Но в ситуации, когда цены, и особенно цены на энергоносители, растут, они очень уязвимы, поскольку имеют более ограниченные возможности для экономии.

Мы слышим от государственных чиновников, что кризис наступил и всем нужно быть немного скромнее.

Важно, чтобы ограничения были соизмеримы с финансовым положением домохозяйств. Дать дополнительные две тысячи человеку, у которого уже есть проблема с зарплатой, для покрытия основных потребностей, совсем не то же самое, что человеку, который зарабатывает пятьдесят тысяч. Когда я беру интервью у людей, я обычно не вижу нежелания снизить расходы. Только одна и та же сумма может иметь решающее значение для человека с низким доходом и может привести к проблемам с оплатой аренды и необходимости брать рискованные кредиты.

Во-вторых, эта риторика в сочетании с тем фактом, что эта «умеренность» затрагивает более бедные группы, приводит к ощущению разочарования и несправедливости. Эти люди могут затем задаться вопросом, почему мы, у которых раньше было мало, должны экономить, когда люди с более высокими доходами не делают этого.

Когда речь заходит о бедности, многие представляют себе людей, работающих на низкоквалифицированных должностях. Но до зарплат в 40 000 в Праге или 34 000 в регионах не дотягивают многие люди и с высшим образованием, государственные служащие или учителя. Так что мы говорим не только о низкоквалифицированных позициях.

Не только, хотя работники с более низкой квалификацией, скорее всего, будут иметь более низкую заработную плату, и также более низкую заработную плату получают женщины. Вот почему важно говорить о низких зарплатах социальных работников, работниках университетов или театральных деятелей. Я также вижу, как сказывается рост цен на энергоносители и в моем круге общения людей с университетским образованием.

Чехи на свою зарплату могут купить меньше по сравнению с гражданами других стран Евросоюза. Мы также хотим отметить, что здесь стало само собой разумеющимся, что многие люди живут с низкими доходами в относительно нестабильной ситуации или в хронической незащищенности, в которой даже у человека с высшим образованием могут возникнуть проблемы с оплатой аренды жилья в конце месяца или стоматологической помощи.

Как такое возможно в такой относительно богатой стране, как Чехия?

Главным фактором является то, что чешская экономика построена на низкой заработной плате. Если сравнивать с Германией, то там оплата за ту же работу значительно ниже. Это, конечно, упрощенная иллюстрация, но в целом переход к более высокой заработной плате отчасти обусловлен изменением структуры чешской экономики.

Другая причина в том, что это уже давно воспринимается как данность. Была распространена идея, что человек сам виноват в том, что получает низкую заработную плату, потому что это его ответственность. Он должен больше стараться, ему нужно больше работать. Притом, что Чехия — одна из стран, где работают больше всего часов.

Низкая заработная плата считается личной проблемой человека. Про тех же социальных работников говорят, что они должны радоваться, что занимаются любимым делом. Особенно сейчас, в условиях инфляции или длительного роста цен на жилье, видно, что это не просто индивидуальная проблема, а проблема общества.

Чем это вызвано? В Чехии слабые профсоюзы или не хвататет давления, чтобы повысили заработную плату?

У нас всего около 12% представительства людей в профсоюзах. Это определенно связано. Возьмем учителей. Только после того, как они начали ясно говорить о своих зарплатах, вдруг стало возможным их резко повысить. Аналогично было с зарплатами в супермаркетах. А ведь есть ряд других секторов, где эта дискуссия не состоялась.

И разве это не нормально, что многие люди не получают названной вами суммы? Можно возразить, что в капиталистическом обществе не каждый может летать в отпуск каждый год.

Но речь не о полете в отпуск, а о том, что в Чехии можно позволить себе многодневный отдых. В нашем обществе существует хорошее представление о том, что работающий человек должен зарабатывать хоть какую-то норму, а когда этого не происходит, возникает чувство разочарования. Это добавляет антисистемности политическим партиям, снижает доверие к демократии и государству и, наоборот, усиливает ощущение, что я живу в системе, где, даже если я пытаюсь, все равно не добиваюсь того что воспринимается как достойный минимум.

Так должны ли мы стремиться к тому, чтобы каждый в идеале достиг минимально достойной заработной платы?

В идеале да, но реальнее думать о том, как приблизить к ней как можно больше людей. В то же время такие инструменты, как минимальная заработная плата или минимальная часть для должников, должны работать хотя бы в качестве базовой защиты. Минимальная заработная плата в Чехии является одной из самых низких в Европейском Союзе в абсолютном выражении и покупательной способности. Сегодняшнее общество не гарантирует, что каждый работающий может обеспечить свои основные потребности и покрыть расходы на жилье, питание и одежду.

Минимальная заработная плата в этом году составляет 16 200 крон. Вы думаете, что это мало?

На неё прожить нельзя. Когда я разговариваю с людьми, получающими минимальную заработную плату, они часто получают социальные пособия, имеют кредиты или долги. В долгосрочной перспективе минимальная заработная плата не учитывает точку зрения людей, которые ее получают. Это стало просто политическим индикатором.

С минимальной достойной заработной платой мы должны проанализировать себя. Не случайно за границей эквиваленты минимальной достойной заработной платы появляются в таких странах, как Великобритания, Ирландия или США, где такие инструменты, как минимальная заработная плата, перестают играть защитную роль.

Так должна ли минимальная заработная плата быть значительно выше?

Безусловно. Конечно, удвоить заработную плату сейчас нереально, но мы уже можем принять меры, которые приведут к росту заработной платы. Однако в долгосрочной перспективе необходимо искать решения, связанные с общей структурой чешской экономики. Но минимальную заработную плату нужно повышать уже сегодня. То же самое касается не подлежащей конфискации суммы для людей в случаях взыскания и неплатежеспособности.

Однако есть аргумент против повышения минимальной заработной платы, что рынок должен решить сам. Если никто не хочет работать за маленькие деньги, эти зарплаты будут постепенно увеличиваться.

Это наивно, как неоднократно показывали исследования. Даже такие организации, как Международный валютный фонд, давно выступавшие за либерализацию рынка, признали, что без таких инструментов, как минимальная заработная плата, экономический рост не ведет к процветанию общества. Наоборот, это может способствовать углублению неравенства, накоплению богатства и связанной с этим социальной напряженности, разочарования и поляризации. Аргумент о том, что рынок сам решит эту проблему, постепенно устаревает в международных дебатах, и я надеюсь, что и в Чешской Республике тоже.



Источник: zpravy.aktualne.cz

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