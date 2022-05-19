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Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии

Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии

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Производство легковых автомобилей в Чехии за первые четыре месяца упало на 20,3% в годовом исчислении — это 361 349 автомобилей. Снижение было вызвано проблемами с цепочкой поставок, связанными с войной в Украине и борьбой с пандемией в Китае.
Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии

Только за апрель производство упало на четверть до 92 259 автомобилей. Об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.

Единственным «растущим» брендом был Hyundai в Ношовицах, который увеличил производство на 14,9% до 103 901 автомобиля. Škoda Auto произвела 211 359 автомобилей на своих отечественных заводах, что на 30,8% меньше. Завод Toyota в Кёльне выпустил 46 089 автомобилей, т.е. на 20,1% меньше.

Было произведено 36 769 электромобилей, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, их доля в общем объеме производства долгое время остается на уровне десяти процентов.

«В сегменте легковых автомобилей, за исключением Hyundai, в апреле произошло очередное значительное снижение производства. Виной всему не снижение спроса на новые автомобили, а сложная геополитическая ситуация и меры по борьбе с ковидом в Шанхае, который лежит в основе китайского автопрома. Сочетание этих факторов усложнило производство автомобилей», — сказал Зденек Петцль, исполнительный директор ассоциации.

«Например, производство электромобиля Enyaq началось только в последнюю неделю апреля из-за прекращения поставок  из Украины, и, к сожалению, даже кельнская Toyota не избежала остановки производства ключевой модели Yaris», — добавил он.

По данным ассоциации, производство автобусов увеличилось на 16,2% в годовом исчислении до 1655 автомобилей. Крупнейший отечественный производитель Iveco выпустил 1490 автобусов, т.е. на 15,1% больше. Производство SOR Libchavy также выросло до 146 автобусов, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство мотоциклов также выше, чем в прошлом году. Jawa Moto увеличила производство на 146% в годовом исчислении до 888 машин.

 

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Автомобили автобусы Чехия
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