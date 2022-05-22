Украинцы покупают в Евросоюзе подержанные автомобили и привозят в Украину. На границах очереди.

Украинцы массово покупают подержанные автомобили по всему Евросоюзу, так как теперь они могут беспошлинно ввозить их в Украину. На погранпереходе Ubľa–Malyj Bereznyj из-за этого возникают проблемы и образуются длинные очереди.

Несколько дней назад колонны легковых автомобилей заблокировали грузовики с гуманитарной помощью на погранпереходе Vyšné Nemecké – Užhorod. Поэтому Словакия решила, что ввоз легковых автомобилей в Украину будет возможен только через погранпереход Ubľa–Malyj Bereznyj. Украинцы заявляют, что подержанные автомобили им нужны в основном потому, что из-за военных действий были уничтожены или серьезно поврежденытысячи автомобилей.

«Машины отправятся прямо в район боевых действий. Они заменят уничтоженные», — сказал Александр, который вызвался перегнать три машины из Литвы.

С апреля 2022 года правительство Украины ввело освобождение от уплаты таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей. «Украинцы покупают автомобили в основном в Польше, Нидерландах, Бельгии, Чехии и Словакии», — подтвердила Яна Нимрихтерова, пресс-секретарь таможни Михаловце.

Украинцы торопятся покупать, так как цены на подержанные автомобили начали расти из-за чрезвычайного интереса и опасаются, что льгота в отношении таможенных пошлин не будет действовать еще долго.

Как сообщает сайт Словацкой финансовой администрации, время ожидания выезда из Словакии в направлении Украины на погранпереходе Ubľa–Malyj Bereznyj в среду составило четыре дня.

Источник: novinky.cz

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