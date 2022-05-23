Администрация Праги ищет диктора для объявления остановок в трамваях и автобусах

В Чехии люди могут выбрать голос, который будет объявлять остановки в пражских автобусах и трамваях. Пражская транспортная компания (DPP) запустила на сайте опрос, в ходе которого общественность может выбрать один из четырех вариантов. Победитель заменит Дагмар Хаздрову, которая объявляет остановки в пражском наземном транспорте с 1996 года.

Люди могут проголосовать только один раз за один из четырех голосов, выбранных экспертной комиссией для финала. Голосование завершится 19 июня.

«Два голоса — мужские, два — женские. Вам они наверняка покажутся знакомыми, вы слышали их в дубляже или в театральных постановках. Однако мы раскроем их личности только после опроса, чтобы имена не повлияли на ваше решение», — заявил перевозчик.

Непосредственно в эксплуатации пассажиры уже могут слышать конкурирующие голоса на выбранных линиях трамвайного маршрута №9 и автобусного маршрута №136. «Каждый голос записывается в одном трамвае и одном автобусе, при этом эти транспортные средства маркируются специальными внешними и внутренними наклейками, предупреждающими о проведении опроса, включая QR-код, после чего пассажир попадет непосредственно на онлайн-опрос», — указали на портале Zdopravy.

Пражская объединенная транспортная сеть насчитывает более четырех тысяч остановок. 88-летняя радиоведущая Дагмар Хаздрова вот уже почти 30 лет является голосом пражских трамваев и автобусов. Пассажиры могли слышать ее голос и в других городах. Однако некоторое время назад она решила прекратить запись, поэтому транспортная компания начала искать замену.

В марте этого года Газдрова стала почетным гражданином Праги. Она получила награду за выдающиеся подвиги во время августовского вторжения советских войск в 1968 году, когда правдиво сообщила о драматических событиях того времени по Чехословацкому радио.

Источник: novinky.cz

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