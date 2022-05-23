3 июня поезда RegioJet повезут первых туристов из Праги в Хорватию

Первый поезд, следующий в Хорватию, отправится 3 июня с главного железнодорожного вокзала Праги.

Знаменитые желтые поезда будут возить туристов в Хорватию 3 раза в неделю вне сезона (май, июнь, сентябрь) и каждый день летом (июль и август).



Билеты теперь можно забронировать прямо на сайте RegioJet. Стоимость билетов начинается от 790 крон.



Поезд прямой, путешествие занимает 14-20 часов и это ночной маршрут. Стыковочные автобусы доставляют туристов к выбранному отелю (52 курорта).



Первый поезд из Праги в Загреб, Огулин, Риеку и Сплит запланирован на 3 июня 2022 года.



Поезда вмещают 650 человек. В прошлом 2020 году поезда RegioJet ходили только до Риеки и перевезли более 60 000 человек.

Источник: rexter.cz

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