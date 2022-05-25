Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше

В то время как спрос на неполный рабочий день и сезонных работников больше всего на производстве и складах, в Праге компании также ищут людей, заинтересованных в работе курьера или в фаст-фуде. Однако потенциальных сотрудников больше всего привлекает работа в офисе. Наиболее популярные — это различные административные должности, где не требуется знание английского языка, а также работа на ресепшн.
«В связи с сильной волной беженцев мы ожидали значительного роста интереса к краткосрочным бригадам, но пока не наблюдаем никаких колебаний по сравнению с предыдущими годами. Рост цен не увеличил число претендентов», — добавила Йитка Соучкова из Grafton Recruitment.
Компании пытаются привлечь работников, занятых неполный рабочий день, за счет повышения заработной платы. В Праге и Среднечешском крае соискатели могут рассчитывать на почасовую ставку от 150 до 200 крон, в других регионах лишь немногим меньше — от 120 до 150 крон.
Временные работники также могут найти интересные возможности в колл-центрах, где они могут зарабатывать еще больше, если знают иностранные языки. Это касается и многосменности на производстве, но интереса к ней давно нет.
Зарплаты временных работников варьируется как в зависимости от занимаемых должностей, так и в зависимости от региона. Например, работник, отвечающий за сортировку грузов на складе в Праге, зарабатывает 150 крон в час, а человек со знанием итальянского языка — около 240 крон.
Рабочий в ночную смену в Оломоуце может заработать 165 крон в час, а в дневную смену в Пльзене — от 120 до 130 крон в час.
«Студенты, пенсионеры, родители-одиночки — все эти группы предпочитают долгосрочные бригады. Им удобно работать несколько часов в неделю круглый год, а не только летом. Возможно, в этом причина снижения интереса к летним заработкам», — добавила Соучкова.
Источник: novinky.cz
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