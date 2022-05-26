Администрация Праги построит жилье для одиноких женщин и пожилых людей в Nové Dvory

​Мэрия Праги планирует построить 45 квартир в районе Nové Dvory, за ними должны последовать и другие. Преимуществом этого района, по мнению мэрии, является и будущая станция метро D.

В апреле этого года был опубликован анализ, согласно которому в Праге самое маленькое предложение квартир в аренду за последние восемь лет. Это связано с ростом цен на ипотеку, возвращением школьников в школы и войной в Украине. В то же время арендная плата выросла — на целых 18% в столице, так что это не совсем хорошая перспектива для населения с низким доходом. Однако в будущем сам город хочет позаботиться о них. Прага планирует построить от 6000 до 8000 квартир в ближайшие десять лет. Недавно совет Праги одобрил строительство 45 новых квартир в Nové Dvory.

С помощью этого проекта Прага хочет привлечь матерей-одиночек, пожилых людей и представителей необходимых для города профессий. Они должны получить новое жилье в доме на городской земле, конкретно на улице Дурыхова. Строительством будет заниматься компания Pražská developerská společnost, которая подготовит предварительное исследование, затем тендер на проектные работы и документы, необходимые для принятия решения о зонировании.

В Новом Дворе должно быть несколько подобных проектов. В совокупности мэрия хочет построить около 2000 городских квартир только в этом населенном пункте.

«Новые дворы — идеальное место для таких проектов. Город владеет здесь большими земельными участками и сюда ведет метро D. Поэтому мы хотим создать здесь оживленный городской район. Прага должна оставаться городом для всех, а не только для богатых. Доступное жилье является основным условием для этого», — сказал Петр Главачек, заместитель министра территориального развития.

В будущем в Новом Дворе должны вырасти и другие жилые объекты, а также детский сад или начальная школа, центр магазинов и услуг, место для отдыха.

В прошлом мэрия Праги также одобряла другие проекты. Например, в Черном Мосту должны быть построены два многоквартирных дома, в которых будет 28 квартир, проект реализует Trigema Building. Две квартиры предназначены специально для инвалидов.

Еще один проект, на этот раз для кооперативного жилья, будет реализован на улице Радлицка в Праге 5. В частности, это будут два блока домов на 266 квартир. Треть квартир затем снова будет использоваться городом для сдачи в аренду жилья.

Целью строительства всех этих различных форм жилья является смягчение жилищного кризиса, который царит в Праге уже несколько лет. «Жилищный проект в Новом Дворе — одна из первых ласточек городского арендного жилья, благодаря которому город получит доступные квартиры. Пражская девелоперская компания работает над десятками таких проектов», — сказал Главачек, по словам которого город отрабатывал свой долг годами, когда мегаполис приватизировал квартиры и не строил свои.

Тем временем цены на недвижимость в Чехии продолжают расти. Они выросли на 20,6% в годовом исчислении, что является максимальным показателем Hypoteční banka HB Index за одиннадцать лет. В Праге сейчас квартира стоит в среднем почти 146 000 крон за квадратный метр. Если в Германии для покупки новых квартир требуется шесть годовых окладов, то в Чехии — вдвое больше.

Причина, в том числе, в недостаточном строительстве, когда спрос в долгосрочной перспективе превышает предложение. Ежегодно в Праге строится около пяти тысяч квартир, а нужно вдвое больше. «Если сейчас на рынке появится двадцать тысяч новых квартир, то они сразу будут проданы. В идеале мы должны какое-то время строить пятнадцать тысяч квартир в год, тогда проблема может исчезнуть и даже повлиять на цену», — сказал Ондржей Богач, директор Пражского института планирования и развития.

Источник: cc.cz