Площадь Победы (Vítězné náměstí) в Праге изменит свой облик

Компания Fourth Quadrant, объединяющая Penta Real Estate, Sekyra Group и Kaprain, в сентябре объявит архитектурный конкурс на строительство новых объектов в северо-западной части Площади Победы в Праге 6.

В конкурсе примут участие Химико-технологический университет (Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), администрация столицы и мэрия Праги 6. Проект-победитель двухэтапного конкурса должен быть известен в мае 2023 г. На земельных участках между улицами Evropská и Jugoslávských partyzánů будут построены офисы, магазины, квартиры и новое здание VŠCHT.

Консорциум девелоперов купил участок земли площадью 20 122 квадратных метра примерно за миллиард крон в ноябре 2021 года. Директор по коммерческому строительству Penta Real Estate Павел Стреблов заявил, что к 2028 году девелоперы должны создать многофункциональную застройку.

Площадь Победы (Vítězné náměstí) была создана в 1925 году и с тех пор носила несколько названий, например, с 1952 по 1990 год она называлась Площадь Октябрьской революции. Пражане называют ее “Кулатяк”. План зонирования Праги уже давно предусматривает развитие этой территории.

Источник: stavebni-forum.cz

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