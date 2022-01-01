Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября на своем концерте под названием «My Songs»

Билеты по цене от 1490 до 2290 крон поступили в продажу 3 июня.
Стинг относительно частый гость в Чехии. В 2017 году он играл на фестивале «Метроном» на Выставочном комплексе в пражских Голешовицах, а в ноябре, год спустя, он вместе с ямайским регги-исполнителем Shaggy веселился, пел и танцевал в пражском форуме Karlín. В прошлом он также играл в Остраве и несколько раз в Праге. Он должен был выступить в Славкове, Моравия, в июле 2019 года, но концерт трижды откладывался, последний раз 31 июля 2022 года.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день