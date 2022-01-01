Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября на своем концерте под названием «My Songs»

Британский певец, бас-гитарист и автор песен Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября. Его сын, певец Джо Самнер, появится в качестве гостя. По словам организаторов, концерт Стинга, названный в честь его альбома 2019 года, станет динамичным шоу с участием его любимых песен, которые он написал как в составе группы The Police, так и в качестве сольного исполнителя.

Билеты по цене от 1490 до 2290 крон поступили в продажу 3 июня.

Стинг относительно частый гость в Чехии. В 2017 году он играл на фестивале «Метроном» на Выставочном комплексе в пражских Голешовицах, а в ноябре, год спустя, он вместе с ямайским регги-исполнителем Shaggy веселился, пел и танцевал в пражском форуме Karlín. В прошлом он также играл в Остраве и несколько раз в Праге. Он должен был выступить в Славкове, Моравия, в июле 2019 года, но концерт трижды откладывался, последний раз 31 июля 2022 года.

Источник: ceskenoviny.cz

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