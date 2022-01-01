Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября на своем концерте под названием «My Songs»

Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября на своем концерте под названием «My Songs»

Партнер рубрики:
05 июня
13:30
108
Британский певец, бас-гитарист и автор песен Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября. Его сын, певец Джо Самнер, появится в качестве гостя. По словам организаторов, концерт Стинга, названный в честь его альбома 2019 года, станет динамичным шоу с участием его любимых песен, которые он написал как в составе группы The Police, так и в качестве сольного исполнителя.

Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября на своем концерте под названием «My Songs»

Билеты по цене от 1490 до 2290 крон поступили в продажу 3 июня.

Стинг относительно частый гость в Чехии. В 2017 году он играл на фестивале «Метроном» на Выставочном комплексе в пражских Голешовицах, а в ноябре, год спустя, он вместе с ямайским регги-исполнителем Shaggy веселился, пел и танцевал в пражском форуме Karlín. В прошлом он также играл в Остраве и несколько раз в Праге. Он должен был выступить в Славкове, Моравия, в июле 2019 года, но концерт трижды откладывался, последний раз 31 июля 2022 года.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
1
26 мая
20:44
1963
Культура
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
2647494-p2022051707802
18 мая
10:29
552
Культура
Датская студия Bjarke Ingels Group выиграла конкурс на проект нового здания филармонии в Праге
Prazhskaya_vesna_praga_muzyka
13 мая
09:54
1949
Культура
Музыкальный фестиваль «Пражская весна» открылся в чешской столице
Untitled_design__11_
08 мая
10:10
1541
Общество
Украинские музыканты выступают в Южной Чехии. Убежище и работу им предоставили деятели искусств из Будейовиц
Последние новости:
Vha72b2e6_225404_12082685
05 июня
13:21
158
Общество
Работа пражского метро из-за концертов Imagine Dragons будет продлена до 00:30
Penize-do-vyplaty
05 июня
10:23
513
Экономика
Средняя заработная плата в Чехии в I квартале снизилась почти на 4 процента в реальном выражении
C4b4390ac24f3098a22d80ff0661753c_resize_1500_996_
04 июня
11:02
3785
Общество
Женщина в Пльзене нашла кошелек, в котором было 100 тысяч крон, и отнесла его в полицию
1d28e52e90167c0be253066ee306fafc
04 июня
09:21
1255
Политика
Опрос: Андрей Бабиш и Петр Павел сейчас являются наиболее вероятными кандидатами на пост президента Чехии
3360470f-eu-evropska-unie-vlajka-shutterstock_181791464-scaled
04 июня
08:55
846
Экономика
Евросоюз временно отменил таможенные пошлины на ввоз украинских товаров
Screenshot_3
03 июня
16:09
1095
Общество
Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили
Untitled_design
03 июня
15:29
833
Общество
Обновленный интерфейс 420on — оставите свое мнение?
Untitled_design
03 июня
14:57
1371
Общество
Брусчатка в Праге содержала кусочки еврейских надгробий. Их соберут и сделают памятник
Vrn08048-do-textu
03 июня
14:17
2005
Политика
Премьер Чехии: единственное решение конфликта — победа Украины
Untitled_design__4_
03 июня
13:57
2628
Общество
В Праге парень вынес из клуба девушку без сознания и хотел её изнасиловать. Ему помешал прохожий


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы