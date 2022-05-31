Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев

​С 1 июня 2022 года для беженцев из Украины действуют единые условия пользования общественным транспортом в Праге и Среднечешском крае. Бесплатный проезд возможен только в течение 5 дней с момента получения визы с целью временной защиты, выданной МВД или полицией Чешской Республики. Затем можно купить льготный проездной.

Для бесплатного проезда в течение первых пяти дней нужно будет предъявить загранпаспорт с визой временной защитой или штампом о пересечении границы. По истечение пяти дней беженцы смогут приобрести льготный проездной билет по специальному тарифу. Стоимость месячного проездного составит 165 крон, квартального — 444 кроны. Для покупки проездного необходимо оформить специальное удостоверение PID „HN2“, для этого нужно будет предъявить загранпаспорт с фотографией и визу временной защиты. Стоимость удостоверения PID составляет 60 крон.

Более подробную информацию о выдаче виз и другую важную информацию можно найти здесь: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Источник: pid.cz/ukrajina-2