Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.71
USD
23.03
RUB
0.38
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
02d 18 °C
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев

Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев

420on.cz 157
​С 1 июня 2022 года для беженцев из Украины действуют единые условия пользования общественным транспортом в Праге и Среднечешском крае. Бесплатный проезд возможен только в течение 5 дней с момента получения визы с целью временной защиты, выданной МВД или полицией Чешской Республики. Затем можно купить льготный проездной.
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев

Для бесплатного проезда в течение первых пяти дней нужно будет предъявить загранпаспорт с визой временной защитой или штампом о пересечении границы. По истечение пяти дней беженцы смогут приобрести льготный проездной билет по специальному тарифу. Стоимость месячного проездного составит 165 крон, квартального — 444 кроны. Для покупки проездного необходимо оформить специальное удостоверение PID „HN2“, для этого нужно будет предъявить загранпаспорт с фотографией и визу временной защиты. Стоимость удостоверения PID составляет 60 крон.

Более подробную информацию о выдаче виз и другую важную информацию можно найти здесь: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Источник: pid.cz/ukrajina-2

Рассказать всем:
Темы
украинцы Украина Прага Транспортное предприятие Праги транспорт Чехия
Читайте
по теме 
VZP: Стоимость лечения украинцев в Чехии составит 6,9 млрд крон, что превысит доходы страховой компании
30.05.2022 15:11 Экономика
VZP: Стоимость лечения украинцев в Чехии составит 6,9 млрд крон, что превысит доходы страховой компании
1929
В адаптации детей иностранцев в Чехии помогают библиотеки
28.05.2022 11:21 Общество
В адаптации детей иностранцев в Чехии помогают библиотеки
1112
Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия
25.05.2022 17:38 Общество
Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия
7355
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
23.05.2022 15:38 Общество
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
1646
Последние новости:
31
мая
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
31.05.2022 12:02 Экономика
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
1
МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости
31.05.2022 11:51 Политика
МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости
37
«Отличный результат саммита», — Фиала оценил соглашение и исключение для Чехии
31.05.2022 11:27 Экономика
«Отличный результат саммита», — Фиала оценил соглашение и исключение для Чехии
98
Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного
31.05.2022 10:48 Общество
Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного
111
Мужчина в Чехии упал со скалы на смотровой площадке, медики не смогли его спасти
31.05.2022 10:45 Общество
Мужчина в Чехии упал со скалы на смотровой площадке, медики не смогли его спасти
176
Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге
31.05.2022 10:13 Политика
Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге
256
В Праге пройдет крупнейшая научная выставка VELETRH VĚDY 2022
31.05.2022 10:01 Культура
В Праге пройдет крупнейшая научная выставка VELETRH VĚDY 2022
205
Бывший мэр Москвы владеет апартаментами в Праге за 100 миллионов крон
31.05.2022 09:39 Политика
Бывший мэр Москвы владеет апартаментами в Праге за 100 миллионов крон
449
Саммит ЕС согласовал эмбарго, которое повлияет на импорт российской нефти
31.05.2022 08:36 Экономика
Саммит ЕС согласовал эмбарго, которое повлияет на импорт российской нефти
432
30
мая
Чешская группа PPF отменила слияние Air Bank с Moneta
30.05.2022 18:21 Экономика
Чешская группа PPF отменила слияние Air Bank с Moneta
842


Мобильная версия