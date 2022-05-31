Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться

Прага сталкивается с большим наплывом беженцев, которых, согласно предыдущему заявлению мэра, в четыре раза больше, чем в некоторых других регионах. Центр помощи беженцам, который обслуживает Прагу и Центральную Богемию, на сегодняшний день принял более 90 000 человек. Из-за большого количества цыганских беженцев, проживающих на главном железнодорожном вокзале, пришлось построить палаточный городок в Трое, а второй строится в Малешицах.
«Сегодня мне сообщили, что предложенное мною сокращение льгот для беженцев в перегруженных регионах якобы невозможно по закону. К сожалению, никаких других альтернатив для достаточной мотивации равного распределения беженцев по регионам не введено. Я не согласен с этим решением», — сказал Гржиб.
По словам мэра, получение эффективного инструмента для более равномерного распределения беженцев по регионам не кажется приоритетной задачей правительства. «Лично я этого не понимаю, потому что даже украинский посол (Евгений Перебийнис) пытается уговорить своих соотечественников ехать в менее заполненные регионы, чем Прага», — сказал Гржиб.
Поэтому в связи со сложившейся ситуацией он запросил дату личной встречи с премьер-министром Фиалой. «Я глубоко убежден, что мы должны помочь беженцам из Украины, ведь это в основном дети и женщины, чьи отцы и мужчины защищают Европу от российской угрозы. Однако возможности, которые у нас есть, нужно использовать эффективно», — добавил Гржиб.
Муниципальный кризисный штаб рассмотрит кризис с беженцами в Праге на своем заседании в среду. Его члены обсудят, в том числе, и возможное закрытие KACPU. Гржиб заявил в середине мая, что центр находится под угрозой закрытия. Кризисный штаб заявил, что до конца мая город пока KACPU не закроет. Также обсудят ситуацию на главном железнодорожном вокзале и ввод в эксплуатацию палаточного городка в Малешицах. Ожидается, что добровольная гуманитарная помощь также прекратится на Центральном вокзале со среды, 1 июня.
Источник: ceskenoviny.cz
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