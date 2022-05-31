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Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться

Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться

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Мэр Праги Зденек Гржиб хочет встретиться с премьер-министром Петром Фиалой, чтобы переселить украинских беженцев в менее загруженные регионы. Гржиб критикует правительство за его подход к проблеме переселения и за отсутствие подхода к поиску мотивации для перемещения беженцев в менее загруженные регионы. В среду, по его словам, из-за загруженности Праги кризисный штаб муниципалитета обсудит возможное закрытие центра помощи беженцам KACPU в Высочанах.
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться

Прага сталкивается с большим наплывом беженцев, которых, согласно предыдущему заявлению мэра, в четыре раза больше, чем в некоторых других регионах. Центр помощи беженцам, который обслуживает Прагу и Центральную Богемию, на сегодняшний день принял более 90 000 человек. Из-за большого количества цыганских беженцев, проживающих на главном железнодорожном вокзале, пришлось построить палаточный городок в Трое, а второй строится в Малешицах.

«Сегодня мне сообщили, что предложенное мною сокращение льгот для беженцев в перегруженных регионах якобы невозможно по закону. К сожалению, никаких других альтернатив для достаточной мотивации равного распределения беженцев по регионам не введено. Я не согласен с этим решением», — сказал Гржиб.

По словам мэра, получение эффективного инструмента для более равномерного распределения беженцев по регионам не кажется приоритетной задачей правительства. «Лично я этого не понимаю, потому что даже украинский посол (Евгений Перебийнис) пытается уговорить своих соотечественников ехать в менее заполненные регионы, чем Прага», — сказал Гржиб.

Поэтому в связи со сложившейся ситуацией он запросил дату личной встречи с премьер-министром Фиалой. «Я глубоко убежден, что мы должны помочь беженцам из Украины, ведь это в основном дети и женщины, чьи отцы и мужчины защищают Европу от российской угрозы. Однако возможности, которые у нас есть, нужно использовать эффективно», — добавил Гржиб.

Муниципальный кризисный штаб рассмотрит кризис с беженцами в Праге на своем заседании в среду. Его члены обсудят, в том числе, и возможное закрытие KACPU. Гржиб заявил в середине мая, что центр находится под угрозой закрытия. Кризисный штаб заявил, что до конца мая город пока KACPU не закроет. Также обсудят ситуацию на главном железнодорожном вокзале и ввод в эксплуатацию палаточного городка в Малешицах. Ожидается, что добровольная гуманитарная помощь также прекратится на Центральном вокзале со среды, 1 июня.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Прага беженцы Чехия финансовая помощь
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