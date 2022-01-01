Чешская почта в Праге предложит новую услугу: доставка посылок по вечерам

​Чешская почта решила продлить время доставки посылок в Праге. Посылки будут доставляться в течение 12 часов (а не восьми, как сейчас), то есть примерно до 20:00. Оценив пилотный проект, почта хочет распространить 12-часовые смены на другие регионы.

Об этом говорится в сообщении Чешской почты.

Новый режим почта будет тестировать в 58 районах Праги. «Увеличивая время доставки, мы хотели бы сократить количество недовольных клиентов и увеличить количество доставляемых посылок с нынешних 100 посылок до 200 на один район, а также финансово мотивировать почтальонов за каждую доставленную посылку», — сказал Мартин Кмент, директор отдела логистики Чешской почты.

«Мы также сможем сократить количество транспортных средств и повысить заработную плату сотрудникам, которые занимаются доставкой посылок», — добавил он.

Почта обычно начинает развозить посылки в период с 07:30 до 08:30. После этого у сотрудников начнется 12-часовая смена, а это значит, что теперь они будут доставлять посылки примерно до 20:00. Сейчас доставка посылок заканчивается около 16:00.

Новая система включает поощрительные бонусы для курьеров, работающих в сменном режиме.

В прошлом году Почта Чехии перевезла рекордные 56 миллионов посылок, что на 4 миллиона больше, чем в предыдущем году.

Источник: novinky.cz

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