Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Чешская почта в Праге предложит новую услугу: доставка посылок по вечерам

Чешская почта в Праге предложит новую услугу: доставка посылок по вечерам

Партнер рубрики:
420on.cz
07 июня
09:28
1
​Чешская почта решила продлить время доставки посылок в Праге. Посылки будут доставляться в течение 12 часов (а не восьми, как сейчас), то есть примерно до 20:00. Оценив пилотный проект, почта хочет распространить 12-часовые смены на другие регионы.

Чешская почта в Праге предложит новую услугу: доставка посылок по вечерам

Об этом говорится в сообщении Чешской почты. 

Новый режим почта будет тестировать в 58 районах Праги. «Увеличивая время доставки, мы хотели бы сократить количество недовольных клиентов и увеличить количество доставляемых посылок с нынешних 100 посылок до 200 на один район, а также финансово мотивировать почтальонов за каждую доставленную посылку», — сказал Мартин Кмент, директор отдела логистики Чешской почты.

«Мы также сможем сократить количество транспортных средств и повысить заработную плату сотрудникам, которые занимаются доставкой посылок», — добавил он.

Почта обычно начинает развозить посылки в период с 07:30 до 08:30. После этого у сотрудников начнется 12-часовая смена, а это значит, что теперь они будут доставлять посылки примерно до 20:00. Сейчас доставка посылок заканчивается около 16:00.

Новая система включает поощрительные бонусы для курьеров, работающих в сменном режиме. 

В прошлом году Почта Чехии перевезла рекордные 56 миллионов посылок, что на 4 миллиона больше, чем в предыдущем году. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
2485737-f202005071350901
18 февраля
08:57
4649
Общество
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
421578
16 декабря
12:11
1273
Общество
Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день
Ceska-posta-pobocka-oc
29 октября
13:10
2010
Экономика
Через Balíkovna можно будет не только получить, но и отправить посылку
___
01 октября
07:47
2875
Общество
В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею
Последние новости:
Opatov
07 июня
08:44
93
Общество
На станции метро «Опатов» в Праге мужчина упал под поезд
B6f555e5993bf5bb96e3e2d899af11b
06 июня
19:11
336
Общество
10 и 11 июня в Праге пройдет Пивной фестиваль Žižkovské pivobraní
1653765643_tgv2
06 июня
17:59
992
Экономика
В 2030 году чехи впервые смогут прокатиться на поезде по высокоскоростной трассе
Untitled_design__6_
06 июня
16:10
408
Общество
В Дечинском районе со скалы упал ребенок. В больницу его доставили на вертолёте
Jarvis_5f4e90ab498e75f68e7b542b
06 июня
15:57
345
Экономика
В 2021 году в Чешской Республике было построено 35,5 тысяч новых квартир
Untitled_design__4_
06 июня
15:53
513
Общество
В Брно на трассу выехали дети на электромобиле. Полицейским сказали, что просто «не туда» свернули
Untitled_design__3_
06 июня
15:06
345
Общество
Чехия не успевает за Европой в переработке мусора. Свалки — все еще проблема
Untitled_design__2_
06 июня
14:44
765
Экономика
Земан считает, что Путина должны судить и в России
Untitled_design__1_
06 июня
13:50
385
Общество
Фиала: Отключение дезинформационных сайтов в Чехии — лишь временная мера
Khr8c107d_vim3
06 июня
13:43
563
Общество
Прошедшие выходные были трагичными: на дорогах погибли трое мотоциклистов и двое велосипедистов


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы