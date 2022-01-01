​Škoda Auto возобновит поставки автомобилей в Украину в июне. На начальном этапе в Украину будет отправлено 80 автомобилей Škoda. Они будут частично разобраны, а потом полностью укомплектованы на заводе бизнес-партнера Eurocar в Соломоново.

Об этом ЧТК сообщил глава отдела коммуникаций Škoda Auto Томаш Котера. Из-за вторжения России производство автомобилей Škoda в Украине было остановлено.

Машины будут доставлены в Украину поездом в виде так называемой крупноузловой сборки, т.е. полуразборной. С готовых автомобилей демонтируются двигатель, коробка передач, передний мост, задний мост, колеса и в случае версии 4x4 — карданный вал.

«На начальном этапе всего в Украину будет поставлено 80 автомобилей Škoda. Это будут модели внедорожников Kodiaq и Karoq. Возможное увеличение объемов производства на заводе в Соломонове будет зависеть от дальнейшего развития военного конфликта», — сказал Котера.

Источник: novinky.cz

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