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Škoda Auto возобновит поставки автомобилей в Украину в июне

Škoda Auto возобновит поставки автомобилей в Украину в июне

Партнер рубрики:
420on.cz
08 июня
11:11
89
​Škoda Auto возобновит поставки автомобилей в Украину в июне. На начальном этапе в Украину будет отправлено 80 автомобилей Škoda. Они будут частично разобраны, а потом полностью укомплектованы на заводе бизнес-партнера Eurocar в Соломоново.

Škoda Auto возобновит поставки автомобилей в Украину в июне

Об этом ЧТК сообщил глава отдела коммуникаций Škoda Auto Томаш Котера. Из-за вторжения России производство автомобилей Škoda в Украине было остановлено.

Машины будут доставлены в Украину поездом в виде так называемой крупноузловой сборки, т.е. полуразборной. С готовых автомобилей демонтируются двигатель, коробка передач, передний мост, задний мост, колеса и в случае версии 4x4 — карданный вал.

«На начальном этапе всего в Украину будет поставлено 80 автомобилей Škoda. Это будут модели внедорожников Kodiaq и Karoq. Возможное увеличение объемов производства на заводе в Соломонове будет зависеть от дальнейшего развития военного конфликта», — сказал Котера.

Источник: novinky.cz

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