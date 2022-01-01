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В Чехии нашли работу 69 тысяч украинских беженцев

В Чехии нашли работу 69 тысяч украинских беженцев

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420on.cz
08 июня
13:55
356
68 885 украинских беженцев после вторжения России в Украину устроились на работу в Чехии. Больше всего их в Пльзеньском и Среднечешском краях, а также в Праге.

В Чехии нашли работу 69 тысяч украинских беженцев

Чаще всего они работают сборщиками, помощниками на стройке, производстве, транспорте или нашли сезонную работу.

В Чешскую Республику приезжают в основном женщины. «На практике это означает, что они обычно делают то, что не требует физических усилий. Кроме того, из-за детей они предпочитают краткосрочные возможности трудоустройства или работу в одну смену», — сказал глава Бюро труда Чехии Виктор Наймон.

Безработица в Чехии в мае снизилась еще на одну десятую процентного пункта — до 3,2%. В реестре бюро по трудоустройству зарегистрировано 235 468 соискателей, что на 8 190 человек меньше, чем в апреле. Количество вакансий сократилось примерно на 7 000 по сравнению с предыдущим месяцем — до 337 331. Это следует из данных, опубликованных сегодня Бюро труда Чехии. Результат соответствует оценкам аналитиков. В мае прошлого года безработица в Чехии составляла 3,9%.

На рынок труда по-прежнему влияет сезонная работа, которая идет полным ходом, особенно в строительстве, гастрономии, туризме, сельском хозяйстве и садоводстве, а также в лесном хозяйстве, рыболовстве и горнодобывающей промышленности.

«С наступлением лета предложения летних бригад все меньше появляются в отчетах Бюро труда Чешской Республики. Однако работодатели обычно ищут временных работников через объявления, порталы по трудоустройству, социальные сети или через своих постоянных сотрудников», — сказал Наймон.

В среднем на одну вакансию в Чехии приходится 0,7 претендента.

Источник seznamzpravy.cz

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