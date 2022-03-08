Евросоюз одобрил запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года

​Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение о запрете продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Эта мера не распространяется на подержанные автомобили и станет предметом дальнейших переговоров с ЕС.

Более строгие стандарты выбросов CO2 призваны заставить автопроизводителей отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сосредоточиться на электромобилях. Эта мера является частью климатического пакета, направленного на значительное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году, чтобы к 2050 году ЕС мог достичь углеродной нейтральности. Сегодня депутаты Европарламента проголосовали за несколько законодательных предложений в пакете и вернули некоторые в комитеты Европарламента.

Утвержденное сегодня предложение предусматривает прекращение продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в 2035 году. Мера касается только новых автомобилей — люди должны по-прежнему иметь возможность пользоваться старыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и продолжать покупать такие автомобили на вторичном рынке.

Однако, по некоторым мнениям, меры все же коснутся рынка подержанных автомобилей. «Их цены, вероятно, вырастут, потому что на рынке будет неопределенность, по крайней мере, на какой-то период. Росту цен будут способствовать новые автомобили (де-факто только электромобили), которые будут дорогими пропорционально тому, насколько дорогими будут их аккумуляторы, — сказал депутат Европарламента Александр Вондра.

Депутат Европарламента Мартина Длабайова выразила разочарование голосованием, назвав его «ударом по чешской автомобильной промышленности». «Давайте предположим, что это вызовет реальную сквозняк в кошельках потребителей. Поэтому я буду надеяться, что государства-члены найдут компромиссное решение в последующих переговорах, которое уменьшит влияние на компании и улучшит перспективы людей покупать новые автомобили», — сказала Длабайова. ЧТК.

Член Европарламента от Нидерландов поддержал это решение. «Благодаря этим стандартам мы создаем четкую среду для автомобильной промышленности и можем стимулировать инновации и инвестиции для автопроизводителей», — сказал он. «Кроме того, покупка и вождение автомобилей без вредных выбросов будет дешевле для потребителей», — добавил он.

Согласно отчету, за который проголосовали сегодня депутаты Европарламента, в настоящее время в мире насчитывается более миллиарда автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, которые производят более 30% мировых выбросов CO2.

Источник: ceskenoviny.cz

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