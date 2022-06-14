Чешская почта из-за технических работ закроет все свои отделения 18 и 19 июня

​Отделения Чешской почты, которые обычно работают в выходные, будут закрыты 18 и 19 июня. Отделения Balíkovny не будут принимать и выдавать посылки.

Причина — оперативное обслуживание дата-центров. Перерыв начинается в пятницу, 17 июня, в 19:00 и продлится до понедельника, 20 июня, до 07:00. Об этом сообщила Чешская почта на своем сайте.

Веб-сайты и приложения, управляемые Чешской почтой, такие как Sledování zásilek или PodaniOnline, также будут недоступны во время технических работ. Люди не смогут просмотреть сайт Музея почты или связаться с контакт-центром.

«Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Государственная компания Česká pošta имеет около 3200 отделений. В связи с техническим обслуживанием дата-центра они также были закрыты в выходные дни во второй половине марта.

Источник: ceskenoviny.cz

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