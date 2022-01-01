Администрация Праги одобрила кредит в 23 миллиарда крон на строительство новой линии метро

Кредит покроет около половины общей стоимости строительства новой линии метро , которое началось в конце апреля этого года. Кредит предоставит Evropská investiční banka (EIB).

Перед EIB стоит задача поддержки крупных проектов развития в странах Европейского Союза. «Предоставление кредита позволит распределить расходы во времени и не ограничивать другую инвестиционную деятельность на содержание города, как это исторически произошло, например, со строительством тоннеля Бланка», — сказал вице-мэр Павел Выгнанек. Он добавил, что кредит был одобрен советом директоров EIB на этой неделе.

Город договорился о кредитной линии, а не о том, как именно получить деньги. «Мы еще проголосуем за окончательную форму, включая документацию», — сказал Выгнанек. Ранее он говорил, что преимущество кредита заключается в гибкости и будет зависеть от конкретной финансовой ситуации города и скорости строительства метро. По словам Выгнанека, Прага сможет решить, как быстро она воспользуется кредитом и на какой срок будет отложена выплата.

Новейший участок пражского метрополитена, продолжение линии А от станции метро Дейвицка до станции Мотол, было начато после многолетней подготовки в мае 2010 года, а весной 2011 года рабочие приступили к прокладке туннелей. В апреле 2015 года новый участок метро открылся для пассажиров, его строительство обошлось в 20 миллиардов крон. Для реализации этого проекта Прага тоже брала взаймы у EIB, часть затрат покрывалась за счет европейских субсидий.

Источник: seznamzpravy.cz

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