Руководитель Чешской почты будет уволен из-за коррупционного скандала

Министр внутренних дел и председатель политического движения STAN Вит Ракушан планирует уволить генерального директора Чешской почты Романа Кнапа. Будет объявлен конкурс на эту должность, заявил он в воскресенье в программе Otázky Václava Moravce на Чешском телевидении.

Ракушан уже подумывал об отставке Кнапа, сказав, что уйдет осенью. Его решение ускорила информация о встрече Кнапа с обвиняемым в коррупции лоббистом Михалом Редлом. Встреча состоялась при предыдущем министре внутренних дел Яне Гамачеке.

«Я давно собирался придумать изменения в руководстве Чешской почты. На следующей неделе у меня будет встреча с Романом Кнапом, и мы должны выяснить дату и способ его ухода с должности», — сказал Ракушан, добавив, что Кнапа изначально он хотел отозвать только после того, как Чешская почта получит новую почтовую лицензию или выполнит некоторые стратегические шаги.

Министр образования Петр Газдик (STAN) уже объявил о своей отставке из-за встреч с Редлом. Злинский бизнесмен фигурирует среди обвиняемых по делу о предполагаемой коррупции в пражской транспортной компании, в числе которых и бывший вице-мэр STAN Петр Глубучек.

Кнап был генеральным директором почты с 2018 года, когда он выиграл тендер, объявленный тогдашним министром внутренних дел Любомиром Метнаром. До этого он руководил чешским филиалом софтверной компании SAP.

В последние годы государственная почта Чехии была в убытке. В прошлом году компания ожидает убытков в размере от 800 до 900 миллионов крон, что примерно на полмиллиарда крон ниже, чем в 2020 году, когда управление почтой завершилось с убытком в размере 1,3 миллиарда крон.

По словам руководства компании, причиной убытков является невыплата государством оплаты за заказанные базовые услуги. В настоящее время государство должно Чешской почте 6 миллиардов крон. Однако, по данным ЧТК, почта уже израсходовала большую часть задолженности в виде кредитов.

Источник: novinky.cz

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