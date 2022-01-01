В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт

Все, кто летит из аэропорта имени Вацлава Гавела с 11 по 15 июля, должны учитывать ограничения. В связи с председательством Чехии в ЕС эстакада для въезда к терминалу № 2, где совершаются перелеты по зоне Шенгена, будет закрыта. Именно отсюда улетают в отпуск большинство чехов.

Эстакада прибытия к терминалу № 2 будет частично закрыта. «Во время председательства Чехии в ЕС будет совершаться много авиарейсов для делегатов и производиться регистрация дипломатов, которые пользуются регулярными авиарейсами», — говорит Йиржи Пос, генеральный директор пражского аэропорта. За порядком будут следить несколько подразделений чешской полиции.

В течение июня терминал обслуживает в среднем 40 000 пассажиров каждый день. Но в период летних каникул пассажиров будет еще больше. Июль и август — самые загруженные месяцы в аэропорту из-за отпусков.

Подробная информация об ограничениях прилета и парковки будет опубликована на сайте аэропорта. Однако пассажиры должны находиться в терминале не менее чем за два с половиной часа до вылета в европейские страны, для вылета в другие государства — за три часа.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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