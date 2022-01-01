Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт

В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт

Партнер рубрики:
Kochy
23 июня
09:07
738
Все, кто летит из аэропорта имени Вацлава Гавела с 11 по 15 июля, должны учитывать ограничения. В связи с председательством Чехии в ЕС эстакада для въезда к терминалу № 2, где совершаются перелеты по зоне Шенгена, будет закрыта. Именно отсюда улетают в отпуск большинство чехов.

В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт

Эстакада прибытия к терминалу № 2 будет частично закрыта. «Во время председательства Чехии в ЕС будет совершаться много авиарейсов для делегатов и производиться регистрация дипломатов, которые пользуются регулярными авиарейсами», — говорит Йиржи Пос, генеральный директор пражского аэропорта. За порядком будут следить несколько подразделений чешской полиции.

В течение июня терминал обслуживает в среднем 40 000 пассажиров каждый день. Но в период летних каникул пассажиров будет еще больше. Июль и август — самые загруженные месяцы в аэропорту из-за отпусков.

Подробная информация об ограничениях прилета и парковки будет опубликована на сайте аэропорта. Однако пассажиры должны находиться в терминале не менее чем за два с половиной часа до вылета в европейские страны, для вылета в другие государства — за три часа.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
16 июня
20:46
1495
Экономика
Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах
Assets
15 июня
13:36
1884
Общество
Система управления воздушным движением в пражском аэропорту вышла из строя
Assets
21 мая
08:09
1283
Общество
Грозы с проливными дождями ограничили работу пражского аэропорта
Assets
29 апреля
11:35
890
Общество
Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров
Последние новости:
Assets
24 июня
08:12
114
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза
Assets
23 июня
19:27
1039
Общество
В жилом доме в Праге произошел взрыв газа
Assets
23 июня
18:43
3030
Экономика
У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть
Assets
23 июня
15:55
1026
Общество
Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня
Assets
23 июня
14:32
5502
Общество
Конец оплаты наличными деньгами? В Чехии вряд ли.
Assets
23 июня
13:45
598
Политика
В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины
Assets
23 июня
13:37
264
Общество
Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19
Assets
23 июня
12:47
359
Общество
Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to
Assets
23 июня
10:16
2020
Экономика
Черный сценарий: глава Чешского национального банка ожидает спада в экономике
Assets
23 июня
10:01
1256
Общество
В пражском районе Гостиварж разбился автобус. Среди пострадавших — 12 детей.


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода