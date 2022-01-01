Еще пять стран ЕС хотят отложить запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

​Помимо Германии и Чехии, еще пять стран ЕС не согласны с тем, чтобы в 2035 году была прекращена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Такой план ранее был одобрен Европарламентом.

Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния добиваются пятилетней отсрочки реализации плана Евросоюза по запрету продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Это следует из документа, полученному Reuters. План ЕС является частью климатического пакета, направленного на значительное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году, чтобы к 2050 году Евросоюз мог достичь углеродной нейтральности.

Этот план был предложен в прошлом году Европейской комиссией (ЕК). Он призывает к 2035 году сократить выбросы углекислого газа от новых автомобилей на 100%. Требование сделает невозможным продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. План был одобрен Европейским парламентом в этом месяце. На этой неделе министры стран-членов ЕС намерены согласовать позицию по плану, после чего состоятся переговоры об его окончательной форме с Европарламентом.

На прошлой неделе министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против запланированного запрета. На прошлой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия, как страна, председательствующая в ЕС, будет работать над ослаблением запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. По его словам, запрет не должен быть 100%, он должен охватывать 90% производства автомобилей, чтобы не снизить доступность транспортных средств для граждан.

«Мы хотим договориться о компромиссном тексте закона в рамках нашего президентства. Мы по крайней мере будем стремиться к тому, чтобы запрет в 2035 году был не 100-процентным, а 90-процентным», — сказал Фиала. По его словам, можно было бы сохранить возможность выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. «Должна быть предоставлена ​​разумная, доступная альтернатива гражданам», — добавил премьер.

Европейская комиссия определяет 2035 год как ключевой год для введения запрета, поскольку средний срок службы автомобилей составляет 15 лет. Более позднее введение запрета сделает невозможным достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Углеродная нейтральность означает, что в атмосферу будет выброшено не больше парниковых газов, чем может быть технически сохранено или поглощено самой природой.

Источник: novinky.cz