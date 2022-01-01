Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Еще пять стран ЕС хотят отложить запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Еще пять стран ЕС хотят отложить запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Партнер рубрики:
Kochy
27 июня
12:04
244
​Помимо Германии и Чехии, еще пять стран ЕС не согласны с тем, чтобы в 2035 году была прекращена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Такой план ранее был одобрен Европарламентом.

Еще пять стран ЕС хотят отложить запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния добиваются пятилетней отсрочки реализации плана Евросоюза по запрету продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Это следует из документа, полученному Reuters. План ЕС является частью климатического пакета, направленного на значительное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году, чтобы к 2050 году Евросоюз мог достичь углеродной нейтральности.

Этот план был предложен в прошлом году Европейской комиссией (ЕК). Он призывает к 2035 году сократить выбросы углекислого газа от новых автомобилей на 100%. Требование сделает невозможным продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. План был одобрен Европейским парламентом в этом месяце. На этой неделе министры стран-членов ЕС намерены согласовать позицию по плану, после чего состоятся переговоры об его окончательной форме с Европарламентом.

На прошлой неделе министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против запланированного запрета. На прошлой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия, как страна, председательствующая в ЕС, будет работать над ослаблением запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. По его словам, запрет не должен быть 100%, он должен охватывать 90% производства автомобилей, чтобы не снизить доступность транспортных средств для граждан.

«Мы хотим договориться о компромиссном тексте закона в рамках нашего президентства. Мы по крайней мере будем стремиться к тому, чтобы запрет в 2035 году был не 100-процентным, а 90-процентным», — сказал Фиала. По его словам, можно было бы сохранить возможность выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. «Должна быть предоставлена ​​разумная, доступная альтернатива гражданам», — добавил премьер.

Европейская комиссия определяет 2035 год как ключевой год для введения запрета, поскольку средний срок службы автомобилей составляет 15 лет. Более позднее введение запрета сделает невозможным достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Углеродная нейтральность означает, что в атмосферу будет выброшено не больше парниковых газов, чем может быть технически сохранено или поглощено самой природой.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
27 июня
14:05
105
Общество
На кольцевой дороге в Праге загорелся автомобиль с танком
Assets
24 июня
18:50
5432
Общество
Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди
Assets
23 июня
10:01
1585
Общество
В пражском районе Гостиварж разбился автобус. Среди пострадавших — 12 детей.
Assets
23 июня
09:07
1215
Экономика
В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт
Последние новости:
Assets
27 июня
14:05
105
Общество
На кольцевой дороге в Праге загорелся автомобиль с танком
Assets
27 июня
13:44
71
Экономика
С 1 июля в Чехии станет меньше навязчивой рекламы
Assets
27 июня
13:18
120
Культура
Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно
Assets
27 июня
11:14
283
Общество
Гигиенисты проверили воду в природных водоёмах Праги. Вода в порядке, можно купаться
Assets
27 июня
10:54
709
Общество
Агрессивную женщину пришлось вывести из автобуса с помощью пражских полицейских
Assets
27 июня
10:21
319
Экономика
Чешский мобильный оператор T-Mobile столкнулся с кибератакой
Assets
27 июня
08:53
655
Общество
В Чехии скоростной поезд Pendolino столкнулся с маневровым локомотивом
Assets
26 июня
18:19
1231
Общество
Автобус с 44 пассажирами застрял под мостом в Чехии
Assets
26 июня
12:24
1278
Культура
Театр на небе: в Чехии на зрителей «смотрели» гигантские глаза, состоящие из дронов
Assets
26 июня
11:47
476
Культура
Цирковой фестиваль Letní Letná пройдет в Праге с 11 по 31 августа


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода