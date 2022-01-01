В прошлом году инвестиционные фонды купили более 1500 квартир в Чехии

​Инвестиционные фонды, специализирующиеся на недвижимости и аренде квартир, становятся все более и более авторитетными в Чешской Республике. В прошлом году, по оценке Ассоциации арендного жилья, институциональные инвесторы приобрели более 1500 квартир, в этом году они планируют приобрести еще 2000.

Фонды недвижимости работают на чешском рынке третий год, точных цифр пока нет, сообщает ассоциация. Девелоперы подтверждают, что интерес к покупке всех или части их проектов арендного жилья растет. В 2020 году еще перед продажей квартир на рынке у девелоперов стали покупать квартиры например, такие фонды, как немецкий Zeitgeist, шведский Heimstaden или чешский фонда Mint. В прошлом году Mint купил более 200 квартир в Праге и более 100 в Пльзене. «И мы все еще изучаем рынок», — сказал Эрик Яновский, инвестиционный аналитик Mint. Фонд готов купить еще 500 квартир до конца года.

В прошлом году крупнейший оператор арендного жилья в Чешской Республике Heimstaden купил три проекта новых многоквартирных домов в Пльзене (226 квартир), 169 квартир в резиденции Пергаменка в Праге 7 за 1,2 млрд крон и 182 квартиры в Остраве. «Наш интерес к новым квартирам сохраняется, и мы продолжаем обсуждение с застройщиками. У нас есть несколько проектов в стадии реализации, однако дальнейшие шаги будут связаны с развитием экономической ситуации в Чешской Республике и цен в целом», — заявила пресс-секретарь Heimstaden Катерина Пехович.

В прошлом году Fond Czech Home Capital приобрел 630 готовых квартир для сдачи в аренду в Остраве, Праге, а также в Дрездене. Фонды IRQ, учредителем которых также является бывший управляющий ЧНБ Зденек Тума, в этом году приобрели долю в многоквартирном доме в пражских Голешовицах.

Источник: stavebni-forum.cz

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