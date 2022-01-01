Самые дорогие квартиры в Праге — в районе Йозефов

Самые дорогие квартиры в Праге – в Йозефове, а самые дешевые – в Саталице – однако и там цена квартиры 2+кк площадью 64 квадратных метра не упадет ниже уровня 100 000 крон за квадратный метр.

Согласно исследованию швейцарской компании PriceHubble, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Праге составляет 120 645 крон. В районе Йозефов стоимость одного квадратного метра составляет более 204 000 крон. За ним следуют Старый город, Новый город, Мала Страна и Винограды — районы, в которых цена за квадратный метр не упадет ниже 150 000 крон. Населенные пункты с более высокой ценой также включают Градчаны, Вышеград, Бубенеч, Карлин, Дейвице и Голешовице.

Нижний диапазон со средней ценой 105–110 000 крон за квадратный метр в основном включает населенные пункты на окраинах города, такие как Дольни Почернице, Либуш или Збраслав. Самое дешевое жилье можно найти в Саталице за 100 845 крон.

Источник: stavebni-forum.cz

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