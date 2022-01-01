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Продажи автомобилей в Чехии в прошлом году выросли до 1,1 трлн крон

Продажи автомобилей в Чехии в прошлом году выросли до 1,1 трлн крон

Партнер рубрики:
Kochy
28 июня
15:19
153
В прошлом году чешский рынок производства автомобилей и запчастей вырос на 5,9% — до 1,102 триллиона крон. Объем экспорта увеличился на 4,5% — до 911,5 миллиарда крон.

Продажи автомобилей в Чехии в прошлом году выросли до 1,1 трлн крон

На результаты повлияла пандемия коронавируса, рост цен, нехватка сырья и полупроводников и проблемы в логистике, сообщила Ассоциация автомобильной промышленности на сегодняшней пресс-конференции.  

Производители автомобилей увеличили продажи на 4,2% (до 632,4 млрд крон), а поставщики запчастей на 7,8% — до 447,1 млрд крон. Наиболее важными рынками сбыта автомобилей по-прежнему были страны ЕС с долей более 80%. Крупнейшим рынком была Германия с 29,6%.

В прошлом году производство легковых автомобилей в Чешской Республике сократилось на 4,1% в годовом исчислении до 1,105 миллиона автомобилей. По сравнению с 2019 годом это было почти на 23% меньше.

«Третий год подряд автомобильная промышленность сталкивается с сочетанием множества негативных факторов. Значительно увеличены сроки поставки деталей и сырья и, как следствие, наблюдается значительный рост цен», — отметил Мартин Ян, президент ассоциации.

По словам Яна, спрос на новые автомобили остается высоким, но производственная ситуация остается сложной. На это влияет постоянная нехватка чипов, карантин в Китае или перебои с поставками из-за войны в Украине. «Только в мае, когда производство автомобилей достигло докризисного предела в 120 000 автомобилей, это внушало оптимизм, но этот год будет самым критическим из последних трех», — добавил он.

Затраты на электроэнергию в некоторых компаниях выросли в пять-семь раз, что ограничивает их инвестиции и повышение заработной платы. Кроме того, они теряют конкурентоспособность по сравнению со странами, которые установили лимиты на электроэнергию.

Компаниям ассоциации удалось сохранить ключевых сотрудников, их общее количество увеличилось на 0,8% — до 139 228 человек. Средняя заработная плата увеличилась на 2,2% — до 46 292 крон, что на 22% выше среднего показателя по стране.

В будущем компании автомобильной промышленности больше всего пострадают от недавно подготовленного более строгого стандарта выбросов Евро 7, который в период с 2025 по 2027 год будет означать прекращение производства нескольких моделей в стране, особенно небольших автомобилей типа Fabia. Их коснется и предусмотренный запрет на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Компании-члены ассоциации нанимают 13% всех рабочих в обрабатывающей промышленности и обеспечивают 28% продаж отрасли.

Источник: ceskenoviny.cz



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