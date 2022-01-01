В этом году пражский аэропорт планирует принять более 10 миллионов пассажиров

​Объем авиаперевозок в пражском аэропорту продолжает расти выше ожидаемого. По предварительным оценкам, в этом году аэропорт обслужит более десяти миллионов пассажиров. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем ожидалось в начале года.

Об этом сегодня заявила пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. В прошлом году аэропорт обслужил почти 4,4 млн пассажиров, а до начала коронавирусного кризиса в 2019 году — 17,8 млн человек.

В начале года аэропорт ожидал, что обслужит около 8,6 млн пассажиров за весь год. По словам представителя, скорректированные предположения в основном основаны на развитии трафика весной и в начале лета. За первые пять месяцев года услугами аэропорта воспользовались более 3,12 млн пассажиров, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

Вероятно, самым сильным временем года будет лето, сказала Дивишкова. Уже в июне, по ее словам, аэропорт впервые почти за два с половиной года превысит миллионный лимит зарегистрированных пассажиров за один календарный месяц. В июле и августе аэропорт планирует обслужить еще 2,7 млн ​​пассажиров.

По словам пресс-секретаря, можно ожидать значительного увеличения трафика, особенно при поездках в традиционные места отдыха.

Однако, несмотря на нынешний бурный рост, ряд обстоятельств может повлиять на дальнейшее развитие событий. "Конечно, остаются риски, такие как возможное распространение конфликта на Украину, а также рост потребительских расходов, что может ослабить желание людей путешествовать в будущем. Дальнейшее развитие пандемии также непредсказуемо", — предупредила пресс-секретарь.

Текущий рост трафика также создает проблемы для аэропортов в Европе. Причина — нехватка персонала для проверок и регистрации, что приводит к задержкам. Например, несмотря на рекрутинговую кампанию, начатую в начале года, пражскому аэропорту по-прежнему не хватает нескольких десятков сотрудников. Недавно в аэропорту признали, что такая ситуация может привести к задержкам проверки безопасности в аэропорту в начале летних каникул.

Например, в последние недели возникли проблемы в аэропортах Великобритании, Бельгии и Нидерландов, где перевозчикам пришлось отменить некоторые рейсы. Аэропорты по всему миру были остановлены во время пандемии из-за карантинных. Пражский аэропорт уволил около 600 человек.

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела предлагает прямые рейсы примерно в 150 пунктов назначения в течение летнего сезона. Среди них новые или возобновленные рейсы в Нью-Йорк или Эр-Рияд, а также во многие другие места. До кризиса летом из Праги самолеты летали в 190 населенных пунктов.

Источник: ceskenoviny.cz