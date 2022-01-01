Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта

Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта

Партнер рубрики:
Kochy
01 июля
16:06
50
О глобальном сбое системы регистрации пассажиров, который сегодня усложняет движение и в пражском аэропорту, сообщают, в частности, аэропорты Лондона, Цюриха, Будапешта и Сиднея.

Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта

В начале летнего сезона авиатранспортная отрасль помимо этой технической проблемы сталкивается с нехваткой сотрудников и забастовками.

Регистрация пассажиров в пражском аэропорту продолжается, но медленнее и дольше. Это также может привести к очередям, сообщила ЧТК пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. «Сегодня в 10:40 глобальная система регистрации на рейс вышла из строя. Регистрация занимает больше времени, и могут образовываться очереди. Проблема не на стороне пражского аэропорта. Спасибо за понимание и терпение», — сказала Дивишкова. Пока неясно, как долго могут продолжаться проблемы.

Новостной сервер News.com.au пишет о хаосе в аэропорту Сиднея в начале школьных каникул. «Я не смог зарегистрироваться, не работает приложение, не работает регистрация багажа и огромные очереди в службу поддержки клиентов», — сказал один из пассажиров.

«Мы хотели бы сообщить вам, что из-за глобальной технической проблемы регистрация в Будапеште значительно задерживается, как и в других аэропортах», — сообщил аэропорт Будапешта в Facebook. По данным сервера Portfolio.hu, проблема касается, в частности, аэропортов Германии, Франции и Великобритании.

Сервер 20min.ch сообщил о технической неисправности системы регистрации Altea в аэропорту Цюриха. В пресс-службе аэропорта подтвердили неисправность, пассажиров пришлось регистрировать вручную. Сервер MyLondon.news пишет о системном сбое в лондонских аэропортах Хитроу, Гатвик, Лутон и Станстед.

Забастовка против повышения заработной платы сегодня привела к сокращению трафика в парижском аэропорту имени Шарля де Голля и других французских аэропортах. По данным профсоюза, протест может продлиться до воскресенья. В соседней Германии сегодня проводят предупредительную забастовку сотрудников, отвечающих за обслуживание инфраструктуры в аэропорту Гамбурга.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
29 июня
13:21
506
Экономика
В этом году пражский аэропорт планирует принять более 10 миллионов пассажиров
Assets
23 июня
09:07
1250
Экономика
В июле въезд к терминалу № 2 пражского аэропорта будет частично закрыт
Assets
16 июня
20:46
1564
Экономика
Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах
Assets
15 июня
13:36
1937
Общество
Система управления воздушным движением в пражском аэропорту вышла из строя
Последние новости:
Assets
01 июля
12:52
317
Экономика
Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом
Assets
01 июля
11:27
331
Культура
Борис Гребенщиков 21 сентября выступит с концертом в Праге
Assets
01 июля
10:00
252
Экономика
1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей
Assets
01 июля
09:27
585
Экономика
Чехам уже не хватает денег на новую квартиру, многие задумались о реконструкции
Assets
30 июня
19:58
1470
Общество
В Праге вновь откроется центр помощи беженцам
Assets
30 июня
19:24
409
Общество
Во время летних каникул полиция в Чехии усилит контроль за дорожным движением
Assets
30 июня
15:30
667
Общество
Поклонники часами ждали открытия касс, чтобы купить билеты на фестиваль в Карловых Варах
Assets
30 июня
14:40
641
Общество
В Чехии из-за халатности полицейского умерла служебная собака. Животное оставили в перегретой машине
Assets
30 июня
14:31
1327
Общество
Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги
Assets
30 июня
14:14
1617
Политика
Чехия не допускает студентов из России и Беларуси к обучению на «стратегически важные специальности» в Чехии. Студенты считают это дискриминацией


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы