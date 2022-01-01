Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта

О глобальном сбое системы регистрации пассажиров, который сегодня усложняет движение и в пражском аэропорту, сообщают, в частности, аэропорты Лондона, Цюриха, Будапешта и Сиднея.

В начале летнего сезона авиатранспортная отрасль помимо этой технической проблемы сталкивается с нехваткой сотрудников и забастовками.

Регистрация пассажиров в пражском аэропорту продолжается, но медленнее и дольше. Это также может привести к очередям, сообщила ЧТК пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. «Сегодня в 10:40 глобальная система регистрации на рейс вышла из строя. Регистрация занимает больше времени, и могут образовываться очереди. Проблема не на стороне пражского аэропорта. Спасибо за понимание и терпение», — сказала Дивишкова. Пока неясно, как долго могут продолжаться проблемы.

Новостной сервер News.com.au пишет о хаосе в аэропорту Сиднея в начале школьных каникул. «Я не смог зарегистрироваться, не работает приложение, не работает регистрация багажа и огромные очереди в службу поддержки клиентов», — сказал один из пассажиров.

«Мы хотели бы сообщить вам, что из-за глобальной технической проблемы регистрация в Будапеште значительно задерживается, как и в других аэропортах», — сообщил аэропорт Будапешта в Facebook. По данным сервера Portfolio.hu, проблема касается, в частности, аэропортов Германии, Франции и Великобритании.

Сервер 20min.ch сообщил о технической неисправности системы регистрации Altea в аэропорту Цюриха. В пресс-службе аэропорта подтвердили неисправность, пассажиров пришлось регистрировать вручную. Сервер MyLondon.news пишет о системном сбое в лондонских аэропортах Хитроу, Гатвик, Лутон и Станстед.

Забастовка против повышения заработной платы сегодня привела к сокращению трафика в парижском аэропорту имени Шарля де Голля и других французских аэропортах. По данным профсоюза, протест может продлиться до воскресенья. В соседней Германии сегодня проводят предупредительную забастовку сотрудников, отвечающих за обслуживание инфраструктуры в аэропорту Гамбурга.

Источник: ceskenoviny.cz

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