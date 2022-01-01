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Прага планирует ограничить бесплатную парковку электромобилей

Прага планирует ограничить бесплатную парковку электромобилей

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Kochy
01 июля
20:39
82
​Со следующего года бесплатная парковка электромобилей в синих зонах Праги может быть доступна только для автомобилей, зарегистрированных в чешской столице. Сейчас в синих зонах водители могут парковать любые электромобили. Эти и другие изменения ждут систему платных парковочных зон в Праге.

Прага планирует ограничить бесплатную парковку электромобилей

Пока что это одно из больших преимуществ для владельцев электромобиля или гибрида, которые часто передвигаются по Праге — отсутствие платы за парковку в синих зонах для транспортных средств со специальным знаком «электромобиль» („EL“). Однако вскоре городской совет столицы может ограничить эту привилегию.

Предложения по изменению функционирования «голубых зон», то есть системы платных парковочных зон (ЗПС), которые постепенно расширяются по всему городу, обсуждались представителями городского совета на совещании 16 июня, но мэрия сообщила об этом только сейчас. Изменение условий для парковки электромобилей было одним из пунктов повестки.

Предлагаемое изменение заключается в том, что только электромобили, зарегистрированные в Праге, смогут свободно парковаться в пражской зоне платной парковки ZPS. Тем, кто добирается до работы в столице на электромобиле и пользуется бесплатной парковкой, не повезло.

Причина проста — количество электромобилей с каждым годом увеличивается. Из этого можно сделать вывод, что бесплатная парковка является временной и для автомобилей, зарегистрированных в Праге — такие парковки будут существовать до тех пор, пока советники не решат, что автомобилей становится слишком много и в Праге.

«К сожалению, Прага не резиновая. Первоначальное намерение позволить всем автомобилям с нулевым или низким уровнем выбросов парковаться бесплатно, независимо от того, где они живут, было абсолютно правильным, но эти времена прошли. Этот тип автомобилей получил очень широкое распространение, и мы должны в первую очередь думать о пражанах, которые здесь живут, и о предпринимателях, которые ведут бизнес в Праге», — сказал представитель Томаш Портлик (ODS).

Конечно, это снизит мотивацию пассажиров к покупке автомобиля с низким уровнем выбросов, полагают представители Peugeot, BMW и Volkswagen, которых цитирует сайт iDnes.cz.

Другие предлагаемые изменения в работе ZPS включают кредит на определенное количество часов парковки в год, которые каждый житель может предоставить гостям. В предложении упоминается число 60 или 120 часов.

Также могут быть введены льготные гостевые парковки, другими словами фиксированная ставка на определенное время для людей, которые регулярно посещают определенные места, и возможность для городских районов в оживленных местах повышать цену краткосрочной парковки выше текущего максимума.

Город хочет дополнительно автоматизировать оценку нарушений правил парковки в зонах. Из-за отсутствия полицейских мэрия хочет, чтобы подозрение превратилось в проступок без необходимости доказательств со стороны городской полиции. Однако как такое выстоит с точки зрения презумпции невиновности — вопрос.

Предлагаемые изменения, в случае их одобрения, должны вступить в силу в начале 2023 года.

Источник: novinky.cz

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