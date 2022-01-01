Авиасообщение в Европе на грани коллапса, в Праге тоже проблемы

Тысячи пассажиров европейских аэропортов продолжают испытывать проблемы — авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки персонала. Авиакомпаниям не хватает работников из-за увольнений во время пандемии коронавируса. Перегруженные сотрудники не справляются с резко возросшим объемом перевозок и объявляют забастовки.

Например, скандинавская авиакомпания SAS в среду отменила 63% своих рейсов. Есть также серьезные проблемы в аэропортах Германии, Португалии, Франции и Испании. Авиарейсы из Праги также совершаются с многочасовыми опазданиями.

Ситуацию для Scandinavian Airlines усложняет то, что она подала заявку на защиту кредиторов в США. Тем не менее, компания настаивает на том, что позаботится о клиентах. Однако многочасовые очереди без уверенности в вылете стали обычным явлением в нескольких европейских аэропортах.

В аэропорту Копенгагена длительная неопределенность, вызванная забастовкой пилотов SAS, сменяется разочарованием почти в 60% случаев. Авиакомпания предлагает клиентам бесплатные пересадки, но рейсы уже отменены или заполнены на несколько недель вперед.

Ситуация в других европейских аэропортах не лучше. Лиссабон отменяет в среднем 30 авиарейсов в день. Сбои затрагивают тысячи людей. Простой маршрут на бумаге превращается в приключение. «В Брюсселе было сложно, не было возможности улететь. Так что в два часа ночи мы сели на автобус в Париж, а оттуда полетели в Лиссабон», — рассказал один из пассажиров.

Предполагается, что воздушный транспорт не будет полностью функциональным и стабильным после пандемии covid до лета следующего года. Неприятности могут возникнуть и у пассажиров, летящих из чешской столицы.

Средняя задержка в пражском аэропорту сейчас составляет 50 минут. Однако становится все больше соединений, где приходится ждать вылета несколько часов. В основном это линии во Францию, Испанию или Нидерланды. В некоторых случаях пассажиры имеют право на компенсацию. В основном это едаили ночлег. Финансовая компенсация не является исключением.

Пассажиры, рейс которых задерживается на несколько часов, в некоторых случаях имеют право на компенсацию стоимости проживания. И они также имеют право на прохладительные напитки. В основном это ваучеры, которые можно использовать для покупки еды и напитков в аэропорту.

Если самолет приземлится с опозданием более чем на три часа, также есть право на финансовую компенсацию. Условия были установлены Европейским союзом и все перевозчики должны их соблюдать.

«Самые большие сложности возникают на линиях через Амстердам, Франкфурт и Париж. Это, наверное, самые сложные аэропорты и самые часто прерываемые стыковки», — считает Ян Папеж, вице-председатель Ассоциации туристических агентств.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день