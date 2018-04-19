Популярность коворкинга в Праге растет

Коворкинг (Co-working) — это пространство, где каждый может найти для себя временное или постоянное место работы. В Праге сейчас таких офисов на 200% больше, чем пять лет назад.

В настоящее время Co-working занимает 2,7% из 3,75 млн квадратных метров офисных площадей в Праге и ожидается дальнейший рост. Это следует из анализа консалтинговой компании по недвижимости JLL и информации Scott.Weber Workspace.

«Общие офисы по-прежнему остаются прерогативой Праги, Брно или Остравы или некоторых региональных городов. Однако, например, в Лондоне, а также в других западных столицах их доля в несколько раз выше, что говорит о потенциале дальнейшего роста этого сегмента здесь», — говорит Павел Долак из консалтинговой компании KPMG.

По данным консалтингового агентства JLL, которое ежеквартально публикует анализ пражского рынка недвижимости, в первом квартале года в столице насчитывалось 101 736 квадратных метров офисов Co-working, из которых 93 700 квадратных метров находились в эксплуатации. По данным JLL, операторы общих офисов уже подписали договоры аренды еще на 8000 кв.метров, но центры еще не начали свою работу.

Scott.Weber Workspace, которому принадлежит 27% рынка коворкингов в Праге, открыла 310 рабочих мест в Blox на площади 2550 квадратных метров. Рядом с ним Spaces (14%), Regus (11%) или HubHub и WeWork принадлежат к крупнейшим провайдерам такого типа офисов в мегаполисе. «Чешский рынок характеризуется тем, что есть как глобальные, так и местные поставщики этих офисов, но некоторые владельцы или застройщики, которые также предлагают общие офисы, также проявляют непосредственную активность», — сказал Долак.

К 2024 году JLL рассчитывает открыть в Праге еще пять общих офисных центров общей площадью 12 300 кв. Средняя стоимость работы в таком офисе составляет в Праге около 5400 крон в месяц.

Источник: stavebni-forum.cz