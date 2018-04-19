Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Популярность коворкинга в Праге растет

Популярность коворкинга в Праге растет

Партнер рубрики:
Kochy
07 июля
13:50
190
Коворкинг (Co-working) — это пространство, где каждый может найти для себя временное или постоянное место работы. В Праге сейчас таких офисов на 200% больше, чем пять лет назад.

Популярность коворкинга в Праге растет

В настоящее время Co-working  занимает 2,7% из 3,75 млн квадратных метров офисных площадей в Праге и ожидается дальнейший рост. Это следует из анализа консалтинговой компании по недвижимости JLL и информации Scott.Weber Workspace.

«Общие офисы по-прежнему остаются прерогативой Праги, Брно или Остравы или некоторых региональных городов. Однако, например, в Лондоне, а также в других западных столицах их доля в несколько раз выше, что говорит о потенциале дальнейшего роста этого сегмента здесь», — говорит Павел Долак из консалтинговой компании KPMG.

По данным консалтингового агентства JLL, которое ежеквартально публикует анализ пражского рынка недвижимости, в первом квартале года в столице насчитывалось 101 736 квадратных метров офисов Co-working, из которых 93 700 квадратных метров находились в эксплуатации. По данным JLL, операторы общих офисов уже подписали договоры аренды еще на 8000 кв.метров, но центры еще не начали свою работу.

Scott.Weber Workspace, которому принадлежит 27% рынка коворкингов в Праге, открыла 310 рабочих мест в Blox на площади 2550 квадратных метров. Рядом с ним Spaces (14%), Regus (11%) или HubHub и WeWork принадлежат к крупнейшим провайдерам такого типа офисов в мегаполисе. «Чешский рынок характеризуется тем, что есть как глобальные, так и местные поставщики этих офисов, но некоторые владельцы или застройщики, которые также предлагают общие офисы, также проявляют непосредственную активность», — сказал Долак.

К 2024 году JLL рассчитывает открыть в Праге еще пять общих офисных центров общей площадью 12 300 кв. Средняя стоимость работы в таком офисе составляет в Праге около 5400 крон в месяц.

Источник: stavebni-forum.cz



читайте по теме
Assets
03 мая
12:43
1570
Экономика
Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут
Assets
20 декабря
09:36
2412
Экономика
Король пражского коворкинга Адам Звада планирует расширить свой бизнес
Assets
26 ноября
11:13
2941
Экономика
Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova
Assets
01 ноября
15:45
1376
Экономика
В Праге сейчас свободны около 8% от общего объема офисных площадей
Последние новости:
Assets
07 июля
11:05
1886
Экономика
В Чехии за подработку компании предлагают до 200 крон в час
Assets
07 июля
10:06
2150
Экономика
Авиасообщение в Европе на грани коллапса, в Праге тоже проблемы
Assets
06 июля
13:51
2396
Общество
Они зарабатывают миллионы крон в год: топ-10 самых богатых ютуберов в Чешской Республике.
Assets
06 июля
10:39
1526
Культура
В Праге 28 августа состоится концерт «Бумбокс» (Прага / Praha)
Assets
06 июля
10:00
1284
Общество
Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля
Assets
05 июля
19:25
835
Общество
В результате схода ледника в Италии погибли два чеха
Assets
05 июля
16:49
1982
Общество
Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается
Assets
05 июля
12:06
1001
Экономика
Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза
Assets
05 июля
08:08
1752
Коронавирус
Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа
Assets
04 июля
19:29
997
Общество
Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода