Škoda планирует создание большого беспилотного электрокара

Автомобилестроительный концерн Škoda планирует выпуск большого семейного электромобиля Vision 7S, в котором компания намерена реализовать новый подход к дизайну. Новая модель может появиться «в начале второй половины текущего десятилетия».

В настоящий момент автоконцерн, работающий в чешском городе Млада Болеслав, публикует лишь эскизы будущего электрокара. В конце лета Škoda намерена представить на суд публики более подробное описание будущего автомобиля с полным электроприводом

Известно, что салон рассчитан на шесть мест и детское автокресло посредине. Также сообщается, что Škoda учитывает переход транспорта будущего на вождение в автономном режиме, то есть автомобиль будет снабжен автопилотом.

Источник: radio.cz