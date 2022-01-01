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Škoda планирует создание большого беспилотного электрокара

Škoda планирует создание большого беспилотного электрокара

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Kochy
15 июля
13:03
269
Автомобилестроительный концерн Škoda планирует выпуск большого семейного электромобиля Vision 7S, в котором компания намерена реализовать новый подход к дизайну. Новая модель может появиться «в начале второй половины текущего десятилетия».

Škoda планирует создание большого беспилотного электрокара

В настоящий момент автоконцерн, работающий в чешском городе Млада Болеслав, публикует лишь эскизы будущего электрокара. В конце лета Škoda намерена представить на суд публики более подробное описание будущего автомобиля с полным электроприводом

Известно, что салон рассчитан на шесть мест и детское автокресло посредине. Также сообщается, что Škoda учитывает переход транспорта будущего на вождение в автономном режиме, то есть автомобиль будет снабжен автопилотом.

Источник: radio.cz



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