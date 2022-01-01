В Чехии на работу устроились 70 тысяч украинцев

По данным Минтруда, всего с начала конфликта в Украине до конца июля в Чехии нашли работу 97 238 граждан Украины. Но некоторые из них уже вернулись домой или уволились с работы. К концу июля в Чехии работали 73 908 украинцев с визами временной защитой.

Работодатели больше всего заинтересованы в рабочих производственных и физических должностях, а также в сезонных работниках. В долгосрочной перспективе компаниям не хватает квалифицированных мастеров или специалистов в области информационных технологий.

В июле уровень безработицы в Чехии вырос до 3,3 процента (против 3,1 процента в июне). 240 706 претендентов сейчас ищут работу, что примерно на 9,5 тысяч больше, чем в предыдущем месяце, говорится в пресс-релизе Бюро труда. В среднем на одно вакантное место в Чехии приходится 0,8 претендента. Согласно данным ведомства, это ожидаемые сезонные колебания.

«Хотя мы наблюдаем небольшой рост безработицы, она по-прежнему остается очень низкой, даже самой низкой во всем Европейском Союзе. К тому же это касается и долгосрочной перспективы, поэтому можно говорить о действительно хорошем результате», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

В конце июля бюро по трудоустройству предлагали 313 250 вакансий, что на 6 158 меньше, чем в июне. По сравнению с прошлым годом количество вакантных должностей сократилось почти на 45 000.

Активность компаний ниже с точки зрения найма новых сотрудников в летний период, из-за чего несколько выросла безработица, пояснил генеральный директор Бюро труда Виктор Наймон.

«Развитие в ближайшие месяцы будет зависеть от хода военного конфликта в Украине, количества вновь зарегистрированных соискателей из числа граждан Украины, влияния энергетического кризиса на работодателей, продолжающейся высокой инфляции, которая увеличивает себестоимость продукции или текущей эпидемической ситуации», — добавил Наймон.

С точки зрения отдельных регионов хуже всего обстоят дела в Устецком крае и Моравско-Силезском крае, где безработица достигла 5%. И наоборот, самая низкая безработица остается в Пардубицком крае (2,3%).

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день