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Средняя цена бензина в Чехии упала ниже 42 крон

Средняя цена бензина в Чехии упала ниже 42 крон

Партнер рубрики:
Kochy
11 августа
09:40
134
​Цена бензина в Чехии упала ниже 42 крон впервые более чем за пять месяцев. Литр Natural 95 сейчас время продается на заправочных станциях в среднем по 41,99 кроны за литр. Неделю назад он был на 2,42 кроны дороже.

Средняя цена бензина в Чехии упала ниже 42 крон

Цена дизельного топлива упала до минимального уровня с первых выходных марта. Сейчас водители платят в среднем 43,45 кроны за литр дизельного топлива, что на 1,66 кроны меньше, чем неделю назад. Это следует из данных CCS, которая отслеживает цены на топливо.

Цены на топливо резко выросли в этом году на рубеже февраля и марта после начала российского вторжения в Украину. Но в последние недели они падают.

Несмотря на снижение цен, топливо в Чехии по-прежнему значительно дороже, чем до начала войны. Незадолго до начала вторжения 24 февраля бензин стоил в среднем 37,43 кроны, а дизель — 36,39 кроны. По сравнению с нынешним цены на природный газ были ниже более чем на 4,50 кроны, а дизельное топливо было дешевле примерно на 7 крон.

Самый дешевый бензин в настоящее время покупают водители в Карловарском крае, где в среднем литр стоит 41,45 кроны. Дизельное топливо самое дешевое в Южночешском крае — литр продается на заправках в среднем по 42,98 крон.

Наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 43 кроны. Дизельное топливо стоит 44,4 крон за литр в чешской столице.

Источник: ceskenoviny.cz

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