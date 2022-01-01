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Правительство гарантирует: семьи в Чехии не будут платить за энергию и коммунальные услуги более 30 процентов своего дохода

Правительство гарантирует: семьи в Чехии не будут платить за энергию и коммунальные услуги более 30 процентов своего дохода

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Kochy
17 августа
17:42
604
После заседания правительства в среду премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что домохозяйства не будут платить за жилье более 30% своего дохода, в столице эта граница на 5% больше. Если расходы выше, государство возместит средства за счет жилищного пособия.

Правительство гарантирует: семьи в Чехии не будут платить за энергию и коммунальные услуги более 30 процентов своего дохода

«Граждане будут платить не более 30% своего дохода за жилье в Праге не более 35%», — сказал Фиала, добавив, что следует также учитывать рост цен на энергоносители.

При этом Фиала сослался на более ранние слова о том, что «правительство никому не позволит упасть». Если расходы будут слишком высокие, государство компенсирует из за счет жилищной субсидии.

Он добавил, что людям не должно быть стыдно обращаться за пособиями, даже если они никогда раньше этого не делали.

При этом он заявил, что хочет опровергнуть «бред» о том, что кто-то будет ходить по домам граждан, чтобы проверить, на сколько градусов они отапливают зимой.

Чтобы помочь домохозяйствам с высокими ценами на энергоносители, правительство также готовит введение так называемого энергосберегающего тарифа. Домохозяйства получат финансовую поддержку в этом году — компенсации будут отражены в счет-фактурах за электричество и газ.

Фиала заявил в среду, что кабинет министров представит конкретные параметры суммы взноса к концу августа.

В этом году правительство предоставит на эти цели финансовую помощь в размере 10 миллиардов крон, еще 30 миллиардов будут распределены в следующем году.

Источник: novinky.cz



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