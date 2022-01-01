Бассейны в Чехии из-за инфляции снизят температуру воды и станут дороже

​Бассейны в Чехии не исключают понижения температуры воды на несколько градусов, чтобы компенсировать высокие цены на энергию. Некоторые из них планируют увеличить повышения платы за вход.

«Температура бассейнов поддерживается в пределах 26,5-27,5 °C», — приглашает вас посетить веб-сайт плавательного комплекса с морской водой в пражском Глоубетине. Не только здесь, но и сейчас решают дилемму: меньше нагревать воду и тем самым экономить? Или погасить новые счета за электроэнергию, увеличив плату за вход?

Управляющий Ян Пелант говорит, что если бы бассейн понизил температуру воды на один градус, то он сэкономил бы до миллиона крон в год по текущим ценам. Но он же просчитал и последствия: «Примерно такую ​​сумму мы бы потеряли, если бы из-за перепада температуры к нам не пришли большинство наших основных клиентов, пенсионеров и детей», — поясняет Пелант.

Он опасается, что более холодная вода станет проблемой даже для обязательных уроков плавания в первом классе начальной школы. Поэтому он хочет искать финансовые резервы в другом месте. И он считает, что владелец района - столица Прага - поможет оплатить энергию для работы бассейна. «Я надеюсь, что государство поймет, что укрепление здоровья и физического развития является приоритетом для его граждан, и деньги будут выделены на спорт», — говорит Пелант.

Тем не менее, Ассоциация бассейнов и саун Чешской Республики ожидает, что температура воды в плавательных бассейнах упадет примерно до 22 градусов по сравнению с нынешними средними 26 градусами по Цельсию.

Сами пловцы в Подоли, не приветствуют такой способ экономии. Они также думают, что более холодная вода многих отпугнет.

«Тогда в бассейн будут ходить только люди, которые действительно умеют плавать, это уже не будет место для отдыха. Нам было бы слишком холодно, потому что дети всегда быстро мерзнут, особенно когда их не согреешь в сауне или парилке», — сказала Мирослава Олт, пришедшая купаться с двумя сыновьями.

«Я разогреваюсь, но мне будет слишком холодно, это уже не полчаса плавания. Многих других это точно отпугнет, они хотят купаться в теплой воде и не закаляться. Плаваю почти каждый день, но буду себя ограничивать», — рассказала Ленка Рулфова.

Директор плавательного комплекса на Подоли Ян Бездек также обеспокоен оттоком посетителей. «Температура воды ощущается совершенно иначе, чем воздуха. Когда понижаешь температуру воды на один градус, это очень чувствуешь. Если мы будем охлаждать воду, мы подвергаем себя тому, что будет большой отток посетителей и, таким образом, у нас не будет необходимого дохода для эксплуатации бассейна», — поясняет он.

По данным Ассоциации бассейнов и саун Чешской Республики, значительное количество бассейнов, плавательных бассейнов и саун в настоящее время имеют фиксированные цены на электроэнергию. Однако их фиксация закончится в течение остальной части года и их ждет стремительный рост цен на электроэнергию и газ.

Это подтверждает и управляющий бассейном в Подоли Ян Бездек: «Наша фиксация заканчивается в конце декабря, поэтому мы ожидаем, что цена на газ будет до пяти раз выше, чем в этом году. Мы уже знаем, что самое позднее к началу следующего года нам придется поднять все цены, будь то аренда дорожек или плата за вход, хотя в этом году мы уже подняли цены».

Аналогично описывает ситуацию Томаш Прохазка, управляющий бассейном в пражском Радотине: «Ситуация напряженная, и мы еще не знаем новых цен на энергоносители. На данный момент мы решили, что до конца января, то есть до первой половины учебного года, мы хотим сохранить текущие цены на вход и, возможно, скорректировать цены с февраля. Температура воды будет снижена максимум на один градус».

Плата за вход в крытые бассейны в Праге сейчас составляет от 80 до 140 крон для взрослого в час. Дневное посещение открытых бассейнов стоит от 180 до 240 крон.

Источник: seznamzpravy.cz