​В этом году в Чехии откроют более 25 километров новых автомагистралей, а в следующем году будет завершено строительство более 40 километров. Сейчас рабочие строят 239 километров автомагистралей и дорог I класса, сообщил сегодня премьер-министр Петр Фиала (ODS).

По его словам, в настоящее время на так называемом зеленом поле строится в общей сложности 150 километров дорог и автомагистралей. Это, например, участки D4 от Пршибрама до Писека, D3 от Ческе-Будеёвице в направлении Австрии, D55 от Угерске-Градиште или D35 возле Могелнице.

Что касается железных дорог, то министерство готовит строительство высокоскоростных линий, которые, по словам Фиалы, являются ключевыми для поддержания конкурентоспособности Чехии. Он также ищет новые формы финансирования в виде проектов PPP, которые он хочет примеить и к железным дорогам. Первым участком должна стать трасса Неманице - Шеветин.

Премьер-министр и министр транспорта также обсудили нынешнее состояние движения на железной дороге, где из-за некоторых строительных работ на магистральных линиях поезда задерживаются на длительное время. «Совет директоров Железнодорожной администрации соберется в пятницу, чтобы обсудить системные шаги, чтобы избежать задержек», — сказал глава Минтранса Купка. По его словам, изменения коснутся, например, вознаграждения менеджмента. Ситуация должна значительно улучшиться в конце сентября, когда будет завершена модернизация линии Велим-Колин на первом коридоре.

В середине следующего года должно увеличиться количество грузовых поездов на линии Дечин - Бад-Шандау, где немецкий перевозчик Deutsche Bahn проводит масштабную реконструкцию. Первоначально предполагалось, что оно продлится три года, но, по словам Купки, после переговоров с немецкой стороной строительство значительно ускорится, а количество поездов увеличится с нынешних 99 до 147 в сутки уже в середине 2023 года.

Чехия также договорилась с немецкой стороной о том, что ситуация, когда немецкие железные дороги в Дечине не приняли из-за неисправности международный поезд из Чехии, не повторится. Теперь они должны дать ему возможность поехать хотя бы в Дрезден, чтобы он мог переключиться на немецкие соединения. По словам Купки, Чешские железные дороги все еще борются с нехваткой подходящих комплектов, что в настоящее время является общеевропейской проблемой.

Купка возглавил министерство восемь месяцев назад в ситуации, когда, по словам Фиалы, в ведомстве не было полноценного министра, не было обеспечено финансирование инвестиций и операций на транспорте. Кроме того, на работу ведомства повлияли антипандемические мероприятия. В настоящее время Минтранс также борется с ростом цен на строительные работы и материалы, а также ростом цен на энергоносители.

Источник: seznamzpravy.cz