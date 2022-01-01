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В центре Праги отметили День независимости Украины

В центре Праги отметили День независимости Украины

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Kochy
25 августа
09:12
259
24 августа в центре Праги отметили День Независимости Украины. На Вацлавской площади собралось около двухсот человек. Участники выстроились живой цепью в сторону Староместской площади.

В центре Праги отметили День независимости Украины

24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости — и вот уже полгода, как длится российское вторжение.

На Вацлавской площади также прозвучал гимн Украины и несколько выступлений на украинском языке. Лозунги на плакатах называли Россию террористическим государством и прославляли сражающиеся города и членов полка «Азов».

Некоторые люди пришли в национальных костюмах, чтобы отметить годовщину провозглашения независимости.

В среду на площади Бориса Немцова в Праге 6 перед посольством Российской Федерации установили скульптуру — руку с жестом, имитирующим латинскую букву «V». Авторы – художники, которые хотят поддержать украинцев в День Независимости Украины и одновременно напомнить общественности о трагедии, связанной со вторжением России в Украину, которое длится уже полгода.

Война в Украине унесла десятки тысяч жизней и оставила миллионы людей без крова.

Источник: novinky.cz



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