В центре Праги отметили День независимости Украины

24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости — и вот уже полгода, как длится российское вторжение.
На Вацлавской площади также прозвучал гимн Украины и несколько выступлений на украинском языке. Лозунги на плакатах называли Россию террористическим государством и прославляли сражающиеся города и членов полка «Азов».
Некоторые люди пришли в национальных костюмах, чтобы отметить годовщину провозглашения независимости.
В среду на площади Бориса Немцова в Праге 6 перед посольством Российской Федерации установили скульптуру — руку с жестом, имитирующим латинскую букву «V». Авторы – художники, которые хотят поддержать украинцев в День Независимости Украины и одновременно напомнить общественности о трагедии, связанной со вторжением России в Украину, которое длится уже полгода.
Война в Украине унесла десятки тысяч жизней и оставила миллионы людей без крова.
Источник: novinky.cz