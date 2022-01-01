Полиция перекрыла Страговский тоннель в Праге из-за самоубийцы

Днем 29 августа полиция перекрыла движение транспорта в Страговском тоннеле в Праге. На въездном сооружении тоннеля находился самоубийца, который угрожал выпрыгнуть на дорогу. Между 15:30 и 16:45 в туннеле образовались огромные пробки.

Полиция закрыла тоннель после 15:30 в направлении из Праги 5 в Прагу 6 на пражском Смихове.

«Движение транспорта в обоих направлениях было остановлено, потому что на въездном сооружении тоннеля находится человек, который угрожает самоубийством. На место выезжает переговорщик», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

«Сотрудникам пражской полиции делам иностранцев удалось убедить мужчину отказаться от своего намерения. Затем они передали его спасателям», - сказал Грдина в 16:45.

Источник: novinky.cz

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