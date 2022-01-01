Полиция перекрыла Страговский тоннель в Праге из-за самоубийцы

Полиция закрыла тоннель после 15:30 в направлении из Праги 5 в Прагу 6 на пражском Смихове.
«Движение транспорта в обоих направлениях было остановлено, потому что на въездном сооружении тоннеля находится человек, который угрожает самоубийством. На место выезжает переговорщик», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.
«Сотрудникам пражской полиции делам иностранцев удалось убедить мужчину отказаться от своего намерения. Затем они передали его спасателям», - сказал Грдина в 16:45.
Источник: novinky.cz
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