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Škoda инвестирует 138 миллиардов крон в электромобили

Škoda инвестирует 138 миллиардов крон в электромобили

Партнер рубрики:
Kochy
31 августа
12:10
574
В ближайшие пять лет Škoda Auto инвестирует дополнительно 5,6 млрд евро (примерно 138 млрд крон) в электромобили и 700 млн евро (примерно 17,2 млрд крон) в цифровизацию. В прошлом году компания заявила, что хочет инвестировать в электромобили 1,4 млрд евро в течение пяти лет, то есть четверть указанной суммы. К 2026 году автопроизводитель выпустит три новые полностью электрические модели, а за ними последуют и другие.

Škoda инвестирует 138 миллиардов крон в электромобили

К 2030 году доля чисто электрических автомобилей в продажах бренда в Европе увеличится до более чем 70%. Ускорение перехода на электромобильность и цифровизацию заключается в представлении нового логотипа и визуального стиля бренда. Об этом сообщили представители компании во время презентации исследования нового электромобиля Vision 7S.

«Благодаря исследованию Vision 7S мы предлагаем конкретный взгляд на совершенно новую модель Škoda, с помощью которой мы расширим портфель продуктов и нашу клиентскую базу. Таким образом, мы значительно ускоряем наше электрическое наступление», — сказал Клаус Целлмер, председатель совета директоров компании.

В течение пяти лет Škoda выпустит электромобиль в категории малолитражных автомобилей, а также компактный электрический внедорожник и семиместный семейный автомобиль. Исследование Vision 7S предлагает конкретное представление о семиместном электрическом внедорожнике. Автомобиль на базе модульной платформы для электромобилей (МЭБ) концерна Volkswagen имеет аккумулятор емкостью 89 кВтч, обеспечивающий запас хода более 600 км и подзарядку до 200 кВт. Другие электромобили появятся к 2030 году.

Однако в последующие годы автопроизводитель продолжит модернизацию своих моделей с двигателями внутреннего сгорания. Во второй половине следующего года Škoda представит новое поколение моделей Superb и Kodiaq. Модернизированная Octavia появится в 2024 году.

С 2030 года автомобили на чешских и индийских заводах Škoda должны производиться с нулевым уровнем выбросов. Лидирует завод в Врхлаби, который с 2020 года производит нейтральный выброс CO2.

В первой половине этого года Škoda Auto поставила клиентам по всему миру 360 600 автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль снизилась до 676 млн евро (16,6 млрд крон) с 974 млн евро (23,9 млрд крон) в прошлом году. Снижение было в основном вызвано более высокими издержками производства и неблагоприятной динамикой обменного курса. Российско-украинский конфликт также влияет на результаты. Продажи Škoda за январь-июнь 2022 года практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 10,2 млрд евро (250,4 млрд крон).

Источник: ceskenoviny.cz



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