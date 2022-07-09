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В Праге состоялся концерт Чешской филармонии на плавучей сцене

В Праге состоялся концерт Чешской филармонии на плавучей сцене

Партнер рубрики:
Kochy
03 сентября
10:06
771
Концерт для Европы Чешской филармонии, проведенный по случаю председательства Чехии в Совете ЕС, состоялся вечером 2 сентября на плавучей сцене возле пражского Славянского острова на реке Влтаве. Его посмотрели тысячи людей. Билеты на 1200 мест на плавучей сцене были распроданы, остальные посетители наблюдали за концертом с набережной, Славянского острова.

В Праге состоялся концерт Чешской филармонии на плавучей сцене

По словам организаторов, 800-тонная сцена, состоящая из 25 понтонов, вмещала 170 артистов.

После наступления темноты Чешская филармония открыла праздничный вечер «Одой к радости» Людвига ван Бетховена. В начале мероприятия прозвонил памятный колокол № 9801, увековечивающий судьбу колоколов, вывезенных нацистами из Протектората Богемии и Моравии в Германию во время Второй мировой войны и переплавленных в оружие. Затем прозвучал гимн Чехии. В своем вступительном слове премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал концерт праздником чешской культуры и европейского сотрудничества.

Марек Врабец, директор фестиваля Prague Sounds, поблагодарил Чешскую филармонию за готовность выступить «на воде» и небеса за синеву утра.

В дополнение к Девятой симфонии Бетховена с одой «К радости» Чешский филармонический оркестр под руководством своего главного дирижера Семена Бычкова представил симфоническую поэму Бедржиха Сметаны «Влтава», увертюру «Карнавал», один из свободных триптихов увертюр Антонина Дворжака, который также включает в себя произведения «На природе» и «Отелло» и «Глаголическая месса» Леоша Яначека.

Помимо Чешской филармонии, на плавучей сцене выступил Хор Пражской филармонии под управлением хормейстера Лукаша Василека. В качестве солистов выступили сопрано Эвелина Добрачевова, меццо-сопрано Люси Хильшерова, тенор Алеш Брисейн, басист Ян Мартиник и органистка Даниэла Валтова Косинова.

Фестиваль Prague Sounds провел свой первый концерт на реке Влтаве в 2020 году. В разгар кризиса с коронавирусом британский скрипач Дэниел Хоуп выступил на мероприятии под названием «Надежда для Праги». Через год на том же месте отметили 25-летие фестиваля «Струны осени» недельным фестивалем, главной звездой которого стал американский виолончелист Йо-Йо Ма.

Источник: ceskenoviny.cz



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