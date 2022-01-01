Субботние антиправительственные демонстрации в Праге не остались незамеченными в России. О них сообщили, например, госагентства ТАСС и РИА Новости. ТАСС написал о протестах, что в Чехии могут произойти события, сопоставимые с ноябрём 1989 года.

В статье агентство особо отметило заявление эксперта по энергетике Владимира Штепана, который говорил о том, что Чехии следует вести прямые переговоры с Россией о закупке энергетического сырья.

ТАСС также сообщил читателям о призыве организаторов, требующих немедленной отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы.

«Если власти не услышат призыв о срочном пересмотре своей политики, то в республике могут произойти революционные события, сравнимые с ноябрем 1989 года, когда компартия была отстранена от власти в Чехословакии», — сообщает ТАСС.

На своем сайте российский телеканал Cargrad заявил в статье о демонстрациях в Праге, что чехи восстали против правительства и выдвинули ультиматум о проведении спецоперации в Украине. «Напоминаем, Чехия была одной из первых стран, которые были враждебно настроены по отношению к России», — добавил телеканал.

Премьер-министр Петр Фиала заявил в субботу журналистам, что демонстрация на Вацлавской площади была созвана организациями, которые признают свою пророссийскую направленность и позиции которых близки экстремистским.

«Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им», — сказал Фиала. Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

«Толкования событий, которые мне довелось увидеть, указывают на резко пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не соответствует интересам Чехии и наших граждан», — добавил Фиала.

Другие иностранные СМИ также заметили демонстрацию в Праге. Об этом сообщили Reuters и AFP. «Более 70 000 чехов провели демонстрацию в центре мегаполиса Праги и потребовали свободы от зависимости от НАТО и ЕС», — написало сирийское государственное агентство Sana.

Сирия и Северная Корея — единственные два государства, которые признали независимость самопровозглашенных частей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Источник: novinky.cz