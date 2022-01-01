В следующем году в Чехии будет построено всего 25 километров новых дорог

​К концу этого года будет построено 25 километров новых автомагистралей и в следующем году можно ожидать аналогичного показателя. Хотя премьер-министр Петр Фиала (ODS) недавно с оптимизмом пообещал, что в 2023 году будет построено 40 километров нового дорожного полотна.

Это проекты, подготовленные предыдущим правительством Андрея Бабиша (ANO), о которых сам глава ANO напомнил правительству во время выступления в четверг перед вотумом недоверия кабинету Фиала.

«Меня очень позабавило, когда премьер-министр посетил Министерство транспорта и узнал, что 240 километров строятся. Да, господин премьер-министр, это наша работа», — заявил Бабиш. «Вы никогда не скажете, что это было в наш период», — пожаловался он.

Тем не менее, министр транспорта Мартин Купка (ODS) уже после вступления в должность в декабре прошлого года признался, что проекты транспортного строительства выходят за рамки одного или нескольких избирательных сроков.

В прошлом году новых участков дорог стало больше — было открыто 47 километров автомобильных дорог. Но так было не всегда.

Министр транспорта Дан Ток подвергся резкой критике в 2018 году за то, что было введено в эксплуатацию всего четыре километра дорог, хотя между тем упомянутая модернизация D1, решение о которой было принято правительством Петра Нечаса (ODS) несколько лет назад, тоже велась.

Совсем недавно в прошлую пятницу для автомобилистов был открыт 6,5-километровый участок объездной дороги Фридек-Мистек на D48 с выездом на D56.

По данным Управления дорог и автомагистралей Чешской Республики (ŘSD), это первый участок автомагистрали, введенный в эксплуатацию в этом году, хотя в конце июня водителям разрешили использовать часть шоссе в одном направлении.

Последние четыре километра объездной дороги, которых местные жители ждали десятилетиями, должны частично открыть к концу года. Строительство также было осложнено оползнем, а также задержка была вызвана жалобами экологического объединения Děti Země, которое оспорило выданное разрешение на строительство.

«Перенаправление транзитного движения из Фридек-Мистек, особенно в настоящее время в направлении север-юг, в направлении с запада, из Оломоуца, на юг в Бескиды, явно выгодно», — сказал Радек Матл, генеральный директор ŘSD.

Также в этом году ŘSD планирует открыть почти 15-километровый участок трассы D35 от Часу до Острова вслед за открытым в прошлом году участком Опатовице-Часы. Однако полностью трасса D35 должна быть готова к 2028 году, когда можно будет проехать из Праги в Оломоуц по северному маршруту.

Премьер-министр Фиала заявил на позапрошлой неделе после совещания с министром Купкой, что в следующем году будет построено больше. Он пообещал более 40 километров автомобильных дорог. Но Купка исправил премьера в тот же день.

«Вероятно, в следующем году этот план придется сократить», — сказал он. Директор ŘSD считает, что ввод в эксплуатацию 40 км новых автомагистралей к 2023 году — это действительно оптимистичная оценка.

«Это предполагает ускорение ввода в эксплуатацию второй части строительства D48 Белотин-Рыби, а именно части Палачов-Рыби, где мы решаем проблему потенциального оползня. А затем строительство D55 Бабице — Старе Место — Моравски Писек, ввод в эксплуатацию которого запланирован на весну 2024 года», — рассказал он.

Поэтому реальная оценка составляет около 25 км. «Настоящий бум произойдет в 2024 году, когда должно быть введено в эксплуатацию до 100 км новых автомагистралей», — сказал Матл.

В следующем году планируется открыть еще один шестикилометровый обход Лоуна на трассе D7, а движение на юг ускорит расширение трассы D3 Ходеёвице-Тршебонин, протяженностью 12,6 км. Водители должны учитывать, что новые участки обычно открываются только в конце года, часто в декабре.

Вступив в должность в декабре прошлого года, Купка пообещал, что его цель — открыть 200 километров новых автомагистралей в течение четырехлетнего срока его полномочий.

В 2024 году должно быть сдано 34 километра новых дорог на шоссе D4. Проект реализует Via Salis и DIVIA из строительной группы Eurovia. Это первый так называемый PPP проект, в котором участвует государство и частная компания. Он был подготовлен еще правительством Бабиша.

Источник: novinky.cz