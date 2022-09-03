Почти половина чехов ограничивают свои поездки на автомобиле из-за дорогого топлива

​Высокие цены на топливо являются проблемой для большинства чешских автомобилистов. Для 46% людей это настолько серьезно, что они ограничили свои автомобильные поездки, еще 22% рассматривают такой шаг.

Это следует из исследования компании Raiffeisen Leasing.

В ходе опроса, проведенного в июле этого года, когда цены были самыми высокими за последние несколько месяцев, было опрошено 525 респондентов в различных крупных чешских городах.

Больше всего ограничивают вождение люди в крупных городах с населением более 100 000 человек. В той же группе 30% людей говорят, что используют другой вид транспорта для более коротких поездок.

Согласно исследованию, четверть людей рассматривают возможность покупки гибрида или электромобиля в будущем. Очевидно, что о таком решении чаще задумываются жители Праги, но оно характерно и для жителей небольших городов с населением менее 20 000 человек.

С другой стороны, не очень популярно совместное использование транспортного средства или расходов на эксплуатацию транспортного средства вместе с семьей, друзьями и пр. Для 60% опрошенных такой вариант не подходит, однако исключение составляют лица до 26 лет, где половина полагают это возможным.

Августовский опрос Generali Investments, в котором приняли участие 1028 респондентов, также показал, что ограниченные поездки на автомобиле — это обычный способ, которым чехи пытаются защитить себя от последствий инфляции. 68% людей сокращают потребление энергии и воды, две трети экономят на продуктах питания, а треть сокращают расходы на свои увлечения.

Согласно опросу компании Kantar, который был опубликован на сайте Чешского телевидения в июне, более 40% респондентов также откладывали деньги на покупку одежды или расходы на отдых и путешествия. Однако тогда, как и в июле, цены на топливо (за литр) были на несколько крон выше, чем сегодня.

По данным компании CCS, которая выдает заправочные карты, средняя цена на топливо (бензин и дизель вместе взятые) в августе составила 43,56 крон за литр.

Источник: novinky.cz

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