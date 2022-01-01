Прага выделит 265 миллионов крон на помощь семьям, пострадавшим от инфляции

Районы Праги получат от муниципалитета в общей сложности 265,95 миллиона крон для помощи семьям, благосостоянию которых угрожает рост цен. Деньги пойдут, например, на помощь с питанием, школьными расходами и группой продленного дня.

«Мы ответственно подходим к делу, не растрачиваем деньги на ерунду, поэтому можем помочь пражанам в трудную минуту. Благодаря целенаправленным мерам и предоставленным финансам средняя семья с двумя детьми, попавшая в беду, сможет сэкономить до 50 000 крон в год. Когда кризис углубится, мы готовы увеличить помощь еще больше. Никого в беде не оставим», — сказал вице-мэр Павел Вихнанек (Praha sobě).

Самую большую помощь получит Прага 4, крупнейший район города, — 24,52 миллиона крон. Мэрия Праги 5 получит 21,94 миллиона крон. Немногим более 20 миллионов крон получит как мэрия Праги 8, так и Прага 10.

Муниципалитет распределит деньги по пяти категориям, среди которых — питание, школьные сборы, группы продленного дня и детские кружки, пособие для социального педагога и фонд солидарности, в который в этом году от муниципалитета мэрия поступит взнос в размере 240 крон на ученика. Распределением денег занимаются директора школ и других учреждений, куда поступят деньги.

Большая часть денег предназначена для первых трех категорий — почти 211,1 млн крон. Наименьшая сумма предназначена для социальных педагогов.

Ранее в июне этого года муниципалитет уже выделил 308 миллионов крон для помощи жителям Праги, которым угрожает высокая инфляция, и еще полмиллиарда крон на следующий год.



Источник: prazska.drbna.cz

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