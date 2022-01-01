Прага отправляет списанные трамваи и автобусы в Украину

​Транспортное предприятие Праги (DPP) отправляет в Украину 20 списанных трамваев и два автобуса через некоммерческую организацию Člověk v tísni. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Зденек Гржиб.

«Необходимо начать восстановление городов, чтобы беженцы могли вернуться домой, что является нашей общей целью», — сказал мэр.

Прага отправляет в Украину списанные трамваи, которые сейчас находятся в депо Глоубетин. Они отправятся в Харьков на востоке Украины, а автобусы — в город Хмельницкий на западе страны.

«Транспортная компания организует погрузку, Člověk v tísni позаботится о перевозке», — сообщил глава DPP Петр Витовски. Он добавил, что трамваи и автобусы поедут несколькими партиями. Сколько займет весь процесс, зависит от ситуации с безопасностью и наличия свободных транспортных мощностей в Европе.

Как заявил вице-мэр Адам Шейнгерр, Прага давно поддерживает транспортные компании в Украине. Например, несколько лет назад чешская столица подарила трамваи Мариуполю.

Источник: novinky.cz

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