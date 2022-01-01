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Ремонт Баррандовского моста в Праге затягивается

Ремонт Баррандовского моста в Праге затягивается

Партнер рубрики:
Kochy
30 сентября
09:09
324
​Завершение первого этапа реконструкции Баррандовского моста в Праге отложено еще на три недели. Водители смогут проехать через новый съезд со стороны Страконицкой и южную часть моста начиная 22 октября. Строительная компания уже во второй раз просит о переносе сроков. Таким образом, завершение этой части работ откладывается уже на два месяца.

Ремонт Баррандовского моста в Праге затягивается

Пока завершаются последние работы на рампе, строители продолжают асфальтировать дорогу в южной части моста. Потребуется еще три недели, чтобы завершить текущий этап ремонта. Компания, которая занимается реконструкцией, утверждает, что техническое состояние моста не соответствует документам, полученным до ее начала. 

«В результате пришлось внести ряд изменений в проектную документацию», — сообщила Яна Машинова, пресс-секретарь компании Porr.

Проблема в том, что Администрация технических коммуникаций Праги (TSK), управляющая Баррандовским мостом, не соглашается на изменение сроков. Она считает это нарушением контракта. «Начиная с 30 сентября 2022 года TSK Praha будет предъявлять все договорные требования о компенсации за несоблюдение сроков в соответствии с условиями договора», — заявила пресс-секретарь TSK Praha Барбора Лишкова.

По словам заместителя мэра Праги по транспорту Адама Шейнгерра, за первый день просрочки следует наложить штраф в размере 5 млн крон. Стороны будут обсуждать дальнейшие санкции.

Сроки завершения первого этапа реконструкции переносятся уже во второй раз. Изначально он должен был закончиться 2 сентября, но этого не произошло. «Задержка на данный момент составляет 27 дней, до 29 сентября. Мы сделаем все, чтобы сократить сроки», — заверил Шейнгерр.

С марта 2023 года водители столкнутся с дополнительными ограничениями: будет закрыт въезд из Баррандова, а также будет ремонтироваться вторая половина южной части моста. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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