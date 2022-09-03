Кто сколько зарабатывает в Чехии? Больше всего — руководители компаний,меньше всего — курьеры

Самая высокая средняя заработная плата в Чешской Республике в первом полугодии была в частном секторе высших руководителей компаний и предприятий, а именно — 299 717 крон в месяц до вычета налогов. На втором месте оказались руководители компаний из сферы информационных и коммуникационных технологий.

Далее в рейтинге зарплат — менеджеры в юридической сфере или авиадиспетчеры, следящие за тем, чтобы самолеты не сталкивались. Это следует из опубликованных данных Информационной системы о среднем заработке Министерства труда и социальных дел Чехии.

На противоположном конце шкалы, т. е. среди наименее доходных профессий, оказались курьеры. В среднем их брутто-зарплата составляла 18 802 крон в месяц. Второй самой низкооплачиваемой профессией были помощники на кухне. За ними следуют строители и уборщицы.

Необходимо учитывать, что это средние заработки, которых обычно не достигает половина работающих в данных сферах. Так что заработок в этих профессиях может быть как ниже так и выше. Например, десять самых высокооплачиваемых руководителей компаний получали в среднем 607 282 крон в месяц.

В государственном и общественном секторе больше всего зарабатывали работники первичной медико-санитарной помощи в больницах, средняя заработная плата которых составляла 142 572 кроны брутто в месяц. Согласно разбивке по отдельным медицинским профессиям, например, анестезиологи (129 270 крон) и хирурги (120 222 кроны) отстали от них. Однако их можно обобщить в сводной колонке врачей-специалистов, в целом они оказались на четвертом месте.

Уборщики и помощники в школах и жилых помещениях имели самую низкую заработную плату в государственном секторе — 20 049 крон. За ними следуют санитары, уборщицы офисов и помощники полиции Чехии.

В целом, по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, средняя заработная плата в частном секторе во втором квартале составила 42 727 крон, что на 6,4% больше, чем в прошлом году.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, средний доход в государственном и общественном секторе достиг 43 908 крон, что на 3,8% меньше. По мнению экономистов, причина такого снижения заключается, в том числе, в том, что по ряду профессий, например, в сфере государственные служащие или непедагогические работники образования и немедицинские работники здравоохранения зарплаты в январе не увеличивались. Повышение на 10% произошло только в сентябре.

Вопрос в том, как это будет со следующего года. Правительство намерено повысить базовые тарифные ставки в государственном и бюджетном секторе только для полицейских, пожарных и солдат, как предполагается, на 10%. Для других профессий сумму окладов увеличат на 4%, но деньги пойдут только на премии.

«Больших споров об общей сумме зарплаты не было. Мы расходимся во мнениях относительно того, следует ли добавлять дополнительные тарифы. Профсоюзы хотели бы, чтобы все было в тарифах, мы ничего не вносили в тарифы с 1 января», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) после встречи правительства с профсоюзами во вторник.

Половина компаний не повысила заработную плату

Согласно опросу компании Edenred, в этом году почти треть отечественных компаний повысила зарплату всем сотрудникам по всем направлениям. Еще 15% предприятий увеличили зарплату либо по избранным профессиям, либо только ключевым сотрудникам. Более половины компаний после этого сохраняют заработную плату на уровне с начала года. Менее чем в 60% фирм увеличение чаще всего составляло до 5%, у 37% компаний увеличение составляло до 10%, и только в исключительных случаях компании прибавляли больше.

В годовом исчислении инфляция достигает 17,2%. «В подавляющем большинстве случаев повышение заработной платы не покроет резко возросшие расходы на проживание работников, вызванные резким ростом цен», — резюмировала Анета Мартишкова из компании Edenred.

Источник: novinky.cz