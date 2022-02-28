Инфляция в Чехии: сахар бьет рекорды, цены на алкоголь взлетят до небес

​Сахарные заводы в Чехии начали отражать высокую стоимость энергии в ценах на сахар и алкоголь. Сахар теперь стоит в магазинах 35 крон за килограмм. Даже крепкий алкоголь начинает дорожать.

Цены на сахар бьют рекорды. Например, килограмм сахарного песка под торговой маркой сети Tesco в пражском Смихове в мае стоил 20 крон, сейчас он продается за 30 крон. В Kaufland вы заплатите 37 крон за килограмм обычного сахара.

Есть несколько причин. Главная из них — астрономический рост платежей производителей за энергию, в основном за газ. По информации SZ Byznys, некоторые сахарные заводы теперь платят за газ не сотни миллионов крон, а миллиарды.

Срок действия старых энергоконтрактов сахарных заводов истек. Сейчас они начинают перерабатывать и без того подорожавшую свеклу нового урожая. «Фермеры сталкиваются с той же проблемой, их беспокоят цены на топливо, энергию и т. д. Они говорят о более высокой цене на основное сырье», — пояснил Олдржих Рейнберг, бывший директор крупнейшего чешского сахарного завода TTD Tereos в Добровице.

Продовольственные компании также начали доплачивать за сахар, будь то пекарни, производители кондитерских изделий или винные магазины. «В течение месяца мы покупаем сахар на 100% дороже. Вместо 13 крон мы платим 26,60 кроны за килограмм», — рассказал владелец известной кондитерской фабрики «Марленка» Геворг Аветисян.

По его словам, цена сгущенного молока «Салко» Глинского молочного завода, которое Марленка использует для приготовления десертов, также значительно выросла. «Каждый месяц цена повышается примерно на пять крон», — сказал он.

Пекарня Kabát в августе платила за килограмм сахара 14 крон, сейчас – 24 кроны. С ноября хлебобулочные изделия снова подорожают. Цена рогалика вырастет с 8 до 9 крон. Пекарня пытается избежать очередной волны значительного роста цен, предлагая новую продуктовую линейку с более дешевой выпечкой. «Мы изобретаем ряд новых продуктов, которые будут немного дешевле существующих, потому что они менее требовательны к производству, сырью, энергии и рабочей силе», — пояснил владелец Ричард Кабат.

Например, вместо загнутых вручную рогаликов он предлагает прямые. На противень помещается больше такой выпечки, что экономит энергию и затраты на персонал.

В новых продуктах доля более дорогого сала и масла тоже будет ниже. Чтобы сохранить цену, вес некоторых кондитерских изделий будет уменьшен. Однако пекарь обещает, что выпечка будет такого же качества, как и раньше.

По информации SZ Byznys, поставщики сахара расторгли договоры с некоторыми продуктовыми ритейлерами, нарушив ранее оговоренные условия договоров и выплатив неустойку в связи с непоставкой товара. «Цена на сахар выросла настолько значительно, что им было выгоднее разорвать договор, заплатить штраф и продать сахар дороже», — сказал источник, не пожелавший назвать свое имя.

Сахарная промышленность одна из немногих в пищевой отрасли обременена обязательствами, связанными с квотами на выбросы CO2, которые обходятся ей в сотни миллионов ежегодно.

По данным Чешско-Моравской сахарной ассоциации, сахарные заводы контролировали цены до сентября. Сахарная кампания, то есть период переработки свеклы в сахар, длится с сентября по январь. Сахарная свекла нового урожая не может долго храниться и должна быть переработана быстро, при нынешних высоких ценах на энергоносители.

Свою роль играют и высокие платежи за квоты на выбросы, которые применяются к сахарным заводам. Глава TTD Tereos, крупнейшего производителя сахара и спирта в Чехии, Мартин Коларж рассказал в июньском интервью SZ Byznys, что платежи компании по этой статье выросли с 20 млн до 150 млн крон в год.

Несмотря на то, что Чехия самодостаточна в производстве сахара и является его экспортером, цена формируется глобально на биржах. При этом Евросоюз испытывает дефицит и импортирует сахар с 2017 года, в том числе из Бразилии и Индии, где урожай оказался плохим из-за погоды.

Сахарные заводы почти наверняка переложат повышенные расходы на ликероводочные заводы, которым они кроме сахара поставляют еще и пищевой спирт, изготовленный из свекловичной патоки.

«Цены на спирт — вторая проблема для производителей алкоголя после дорогого стекла. Ожидается, что цены на спирт вырастут на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Это начнет проявляться в полную силу с октября», — прогнозирует Йиржи Штетина, генеральный директор компании Mast-Jaegermeister CZ, которая не производит, а продает бренды Jägermeister, ирландский виски Tullamore Dew, греческий крепкий напиток Metaxa и другой алкоголь в Чехии.

«Подорожание спирта резко отразится на дешевом алкоголе, таком как ром и водка», — считает Штетина.

Крупнейшим производителем отечественного рома является компания Stock Plzeň – Božkov. Цена ее самых продаваемых продуктов, таких как Božkov, с 1 сентября уже выросла примерно на 10 крон. «Мы ожидаем очередного повышения цен после Нового года, потому что многие контракты на сырье заканчиваются, и новые цены будут значительно выше», — сказал директор ликероводочной компании Ян Хавлис.

Он добавил, что за последние 12 месяцев компания стала платить в 4-6 раз больше за энергию, от 60 до 85% больше за этанол, от 20 до 40% больше за стекло, до двух раз больше за зерно, от 70 до 110% больше за сахар и на 20% за картонную упаковку. По его словам, цены продукции вырастут еще больше, потому что также необходимо компенсировать возросшие транспортные расходы.

Источник: seznamzpravy.cz