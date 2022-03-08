Цены на топливо в Чехии значительно выросли за последнюю неделю

Топливо в Чехии дешевело с начала июля, однако две недели назад эта тенденция изменилась. Цена бензина Natural 95 выросла почти на три кроны — до 41,92 кроны за литр. Литр дизельного топлива стоит в среднем 45,29 кроны, что на 2,29 кроны больше, чем в прошлую среду.

Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены на топливо в стране. Цены начали расти с начала октября после повышения акциза на бензин. Аналитики ожидали такого развития событий.

С начала октября потребительский налог на бензин вырос с 11,34 кроны до 12,84 кроны за литр. С июня в Чехии действовал более низкий налог на бензин и дизельное топливо. Пониженная ставка на дизельное топливо сохраняется до конца 2023 года и составляет 8,45 кроны за литр. Правительство снизило акциз на топливо в связи с его высокими ценами из-за войны в Украине.

Хотя цены на топливо выросли, они все еще ниже, чем в начале июля. Средняя цена Natural в то время была близка к 48 кронам за литр, что было самым высоким уровнем на сегодняшний день.

В это же время в прошлом году Natural был в среднем на 6,54 кроны дешевле, а за литр дизельного топлива водители платили на 11,38 кроны меньше.

Самое дешевое топливо сейчас в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 41,56 кроны. Дизельное топливо там продается в среднем по 44,81 кроны. Напротив, заправки в Праге предлагают самое дорогое топливо. Литр бензина в столице стоит в среднем 42,86 кроны, а литр дизельного топлива – 46,26 кроны.

Источник: seznamzpravy.cz

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