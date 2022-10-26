В Интернет просочились данные 65 000 учреждений и компаний, в том числе чешских

​Недавно в Интернет просочились данные 65 000 компаний и учреждений, в том числе данные организаций из Чешской Республики. Утечка, вероятно, касается данных Министерства внутренних дел, Министерства финансов, крупнейшей чешской страховой компании VZP, T-Mobile и Česká spořitelna.

Инцидент был вызван неправильно настроенным сервером Azure Blob под управлением Microsoft, сообщили антивирусные компании SOCRadar и Xevos в пресс-релизе. Однако, согласно заявлениям Česká spořitelna и T-Mobile, утечки клиентских данных не было. Министерство финансов заявило в Twitter, что произошла минимальная утечка данных, связанных с ведомством, которые не являются конфиденциальными и больше не действительны.

Согласно SOCRadar и Xevos, потенциально утечка данных может включать в себя пользовательскую информацию, деловую информацию или документы. Наоборот, она, по-видимому, не содержит данных о клиентах соответствующих компаний и учреждений. Согласно пресс-релизу, хакеры могут неправомерно использовать полученные данные для целевых атак или перепродать их в даркнете.

Согласно пресс-релизу, утечка данных произошла во время реконфигурации одного из удаленных серверов Microsoft. Эксперты в области безопасности предупреждают, что данные могут быть опубликованы в течение нескольких недель или месяцев. Microsoft связалась с пострадавшими компаниями и организациями напрямую, используя внутреннюю систему. Таким образом, многие уведомления могли остаться непрочитанными.

«Обнародование данных создало проблемы для компаний и учреждений по всему миру. Сетевые администраторы должны связаться с Microsoft, чтобы узнать, не затронуты ли они утечкой данных, и предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы данные больше не были общедоступными, — сказал Адам Кудела из Xevos.

По словам представителя Česká spořitelna Филипа Хруби, никакой утечки данных клиентов Česká spořitelna не произошло. «Наши системы данных максимально защищены от внешних хакерских атак, и за более чем два десятилетия существования цифрового банкинга не было ни одной утечки конфиденциальных данных наших клиентов», — ответил он ЧТК. «В настоящее время у нас нет никаких признаков, которые каким-либо образом указывали бы на угрозу данным наших клиентов. Мы следим за ситуацией и тесно сотрудничаем с Deutsche Telekom и Microsoft», — добавил Мартин Оргоник, директор по внешним связям и устойчивому развитию T-Mobile.

Министерство финансов сообщило в Twitter, что оно было проинформировано Microsoft о минимальной утечке данных, связанных с ведомством. «Это была общедоступная информация, которая не является конфиденциальной и более недействительна», — заявили в Минфине.

По словам Марка Крейзы, руководителя ИТ-отдела Creative Dock, кража конфиденциальных данных и торговля ими — один из самых распространенных, а также наиболее прибыльных видов киберпреступности.

«Популярность этого вида преступной деятельности указывает на низкий уровень безопасности в некоторых относительно крупных и важных компаниях», — сказал он ЧТК.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день