Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть

​С 2019 года цены на автомобили выросли на 30% и в этом году снова вырастут — вероятно, еще на 10%. Но клиенты нажали на тормоза. В то время как автомобильные компании набирают обороты и наверстывают упущенное, новые заказы поступают очень медленно.

В сентябре чешские автопроизводители изготовили 11 000 автомобилей, что в два раза больше, чем в прошлом году, и чешские заводы загружены на 100%. На первый взгляд, повод для радости есть – дела у автопрома идут хорошо. Но при ближайшем рассмотрении уже видно, что поводов для счастья не так много.

«В данном случае я бы выделил то, что идет с заводов-производителей и числится на учете, потому что это поставки по контрактам, заключенным в конце прошлого года. Напротив, есть текущий спрос — то есть, сколько людей ходит в автосалоны и подписывает контракты», — говорит Мартин Пелешка, глава Toyota и Lexus, по мнению которого текущее производство определенно не является выражением текущего спроса.

«С октября с прицелом на ноябрь и декабрь я должен сказать, что спрос падает, особенно среди частных клиентов. По моей самой трезвой оценке, частный спрос снижается примерно на 25% по сравнению с первой половиной этого года», — добавляет Пелешка.

По его словам, основная причина — неуверенность клиентов. «Я думаю, что это скорее вопрос ожидания того, что произойдет с энергией и всеми другими ограничениями, вызванными войной», — говорит он, добавляя, что также очень легко отложить покупку нового автомобиля на год или два.

Однако Пелешка не боится сокращения производства из-за снижения спроса. На данный момент производители автомобилей все еще наверстывают упущенное. «Я думаю, все заводы в Чехии, будь то Toyota, Hyundai или Škodovka, будут работать на полную мощность и производить все накопленные заказы», ​​— добавляет Пелешка.

Пока что ожидание машин все еще дольше, чем обычно. Сроки доставки варьируются от шести до 18 месяцев.

Кроме того, новые автомобили продолжают дорожать. По сравнению с 2019 годом их цена уже выше на десятки процентов. «Разница между 2019 и 2020 годами составила менее 10%. Между 2020 и 2021 годами еще 9-10%, а сегодня мы уже где-то на уровне 25%, может быть, 30% по сравнению с 2019 годом. К сожалению, я предполагаю, что цены на автомобили будут продолжать расти», — добавляет Пелешка, добавляя, что следующее повышение цен будет в диапазоне от 5% до 10%.

Кроме того, рост цен на энергоносители пока не нашел отражения в текущей цене.

Изменения не отражаются на производственном процессе так быстро, говорит Пелешка. Нынешний рост цен в основном был обусловлен переходом на технологии с нулевым уровнем выбросов и инвестициями, направленными, в частности, на разработку электромобилей.

«Повышение цен, вероятно, продолжится. Кроме того, цены на новые автомобили по сравнению с другими товарами довольно долго оставались на прежнем уровне — в рамках большой конкурентной борьбы на рынке. Уже сейчас это может частично отражаться на цене», — добавляет Пелешка, по словам которого цену обычно устанавливает лидер рынка, а другие автомобильные компании следят за тем, сколько продается тот или иной автомобиль в данном сегменте данного производства — и они либо следуют за ценой, либо находятся ниже нее.

Если в доковидный период ежегодно продавалась 291 000 новых автомобилей, то в этом году глава Toyota и Lexus оценивает продажи на уровне 210 000 машин.

«На эту цифру очень сильно влияет то, как автомобильные компании могут поставлять на рынок законтрактованные автомобили. Вопрос в том, у кого есть автомобили, а у кого их нет», — говорит Пелешка, по словам которого Toyota планирует продать и поставить на чешский рынок в этом году 15–16 тысяч автомобилей.

Источник: seznamzpravy.cz

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