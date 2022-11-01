Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть

Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть

Партнер рубрики:
Kochy
03 ноября
19:47
91
​С 2019 года цены на автомобили выросли на 30% и в этом году снова вырастут — вероятно, еще на 10%. Но клиенты нажали на тормоза. В то время как автомобильные компании набирают обороты и наверстывают упущенное, новые заказы поступают очень медленно.

Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть

В сентябре чешские автопроизводители изготовили 11 000 автомобилей, что в два раза больше, чем в прошлом году, и чешские заводы загружены на 100%. На первый взгляд, повод для радости есть – дела у автопрома идут хорошо. Но при ближайшем рассмотрении уже видно, что поводов для счастья не так много. 

«В данном случае я бы выделил то, что идет с заводов-производителей и числится на учете, потому что это поставки по контрактам, заключенным в конце прошлого года. Напротив, есть текущий спрос — то есть, сколько людей ходит в автосалоны и подписывает контракты», — говорит Мартин Пелешка, глава Toyota и Lexus, по мнению которого текущее производство определенно не является выражением текущего спроса. 

«С октября с прицелом на ноябрь и декабрь я должен сказать, что спрос падает, особенно среди частных клиентов. По моей самой трезвой оценке, частный спрос снижается примерно на 25% по сравнению с первой половиной этого года», — добавляет Пелешка. 

По его словам, основная причина — неуверенность клиентов. «Я думаю, что это скорее вопрос ожидания того, что произойдет с энергией и всеми другими ограничениями, вызванными войной», — говорит он, добавляя, что также очень легко отложить покупку нового автомобиля на год или два.

Однако Пелешка не боится сокращения производства из-за снижения спроса. На данный момент производители автомобилей все еще наверстывают упущенное. «Я думаю, все заводы в Чехии, будь то Toyota, Hyundai или Škodovka, будут работать на полную мощность и производить все накопленные заказы», ​​— добавляет Пелешка. 

Пока что ожидание машин все еще дольше, чем обычно. Сроки доставки варьируются от шести до 18 месяцев. 

Кроме того, новые автомобили продолжают дорожать. По сравнению с 2019 годом их цена уже выше на десятки процентов. «Разница между 2019 и 2020 годами составила менее 10%. Между 2020 и 2021 годами еще 9-10%, а сегодня мы уже где-то на уровне 25%, может быть, 30% по сравнению с 2019 годом. К сожалению, я предполагаю, что цены на автомобили будут продолжать расти», — добавляет Пелешка, добавляя, что следующее повышение цен будет в диапазоне от 5% до 10%. 

Кроме того, рост цен на энергоносители пока не нашел отражения в текущей цене. 

Изменения не отражаются на производственном процессе так быстро, говорит Пелешка. Нынешний рост цен в основном был обусловлен переходом на технологии с нулевым уровнем выбросов и инвестициями, направленными, в частности, на разработку электромобилей. 

«Повышение цен, вероятно, продолжится. Кроме того, цены на новые автомобили по сравнению с другими товарами довольно долго оставались на прежнем уровне — в рамках большой конкурентной борьбы на рынке. Уже сейчас это может частично отражаться на цене», — добавляет Пелешка, по словам которого цену обычно устанавливает лидер рынка, а другие автомобильные компании следят за тем, сколько продается тот или иной автомобиль в данном сегменте данного производства — и они либо следуют за ценой, либо находятся ниже нее.

 Если в доковидный период ежегодно продавалась 291 000 новых автомобилей, то в этом году глава Toyota и Lexus оценивает продажи на уровне 210 000 машин. 

«На эту цифру очень сильно влияет то, как автомобильные компании могут поставлять на рынок законтрактованные автомобили. Вопрос в том, у кого есть автомобили, а у кого их нет», — говорит Пелешка, по словам которого Toyota планирует продать и поставить на чешский рынок в этом году 15–16 тысяч автомобилей. 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
18 октября
10:38
3287
Общество
Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги
Assets
18 октября
08:21
824
Общество
Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек
Assets
14 октября
17:36
2565
Общество
Парламент Чехии одобрил отмену большого технического паспорта для автомобилей
Assets
13 октября
10:26
1626
Экономика
Цены на топливо в Чехии значительно выросли за последнюю неделю
Последние новости:
Assets
03 ноября
18:47
299
Экономика
Глава Центробанка Чехии: Готовьтесь к спаду в экономике
Assets
03 ноября
17:06
316
Экономика
ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем прогнозировался до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%
Assets
03 ноября
16:31
430
Общество
В Чехию приходят холода, а некоторые люди остаются мерзнуть на улице. Армия Спасения собирает помощь
Assets
03 ноября
15:06
419
Экономика
Datlab: несмотря на санкции, количество госконтрактов для компаний с российским влиянием не уменьшается
Assets
03 ноября
13:43
529
Общество
В Словакии разбился автобус с чешскими туристами, девять человек ранены
Assets
03 ноября
12:45
832
Экономика
Президент Чехии Милош Земан наложил вето на поправку к бюджету
Assets
03 ноября
12:28
813
Общество
В Праге появилась загадочная телефонная будка рядом с Национальным театром. Зачем она там?
Assets
03 ноября
10:42
473
Общество
Большинство чехов недовольны государственной поддержкой в связи с последствиями энергетического кризиса
Assets
03 ноября
08:29
1215
Экономика
Минтруда Чехии хочет сократить размер пособия по безработице. Люди должны искать работу быстрее, считают чиновники
Assets
02 ноября
20:25
1802
Общество
Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы