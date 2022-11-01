Топливо в Чехии дешевеет, особенно дизельное

Это следует из данных компании CCS, которая отслеживает цены на топливо.
Средние цены на топливо в Чехии сейчас самые низкие за последние пять с половиной недель. Несмотря на недавнее снижение цен, стоимость топлива значительно дороже, чем год назад. В середине ноября прошлого года бензин был на 4,20 крон дешевле, а автомобилисты платили за дизель почти на 8,50 крон меньше, чем сейчас.
Самое дешевое топливо заправляют водители в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 40,76 крон. Дизель там продают в среднем за 43,48 крон.
Наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 42,12 крон. Дизельное топливо в мегаполисе стоит 45,31 кроны за литр.
Источник: novinky.cz
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