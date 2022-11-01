Топливо в Чехии дешевеет, особенно дизельное

Цены на топливо в Чехии дешевеют. Литр самого продаваемого бензина Natural 95 продается на заправках в среднем за 41,38 кроны, неделю назад он был дороже на 62 геллера. Дизельное топливо подешевело на 1,50 кроны за литр, водители теперь платят в среднем 44,49 кроны за литр.

Это следует из данных компании CCS, которая отслеживает цены на топливо.

Средние цены на топливо в Чехии сейчас самые низкие за последние пять с половиной недель. Несмотря на недавнее снижение цен, стоимость топлива значительно дороже, чем год назад. В середине ноября прошлого года бензин был на 4,20 крон дешевле, а автомобилисты платили за дизель почти на 8,50 крон меньше, чем сейчас.

Самое дешевое топливо заправляют водители в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 40,76 крон. Дизель там продают в среднем за 43,48 крон.

Наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 42,12 крон. Дизельное топливо в мегаполисе стоит 45,31 кроны за литр.

Источник: novinky.cz

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